В Свердловской области массово увольняют сотрудников хлебокомбината

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На Карпинском хлебокомбинате грядут массовые сокращения Фото:

Сотрудники Карпинского хлебокомбината (Свердловская область) стали получать уведомления о сокращении. Как пояснил URA.RU источник, речь идет о том, чтобы сделать работу предприятия безубыточной.

«Хотят сократить количество работников, чтобы привести их число в соответствие с объемом выпускаемой продукции», — пояснил собеседник. По словам сотрудников, у предприятия есть проблемы — продукция становится невостребованной из-за большой конкуренции в городе. Более того, ее не продают в сетевых магазинах, так как ранее руководство приняло решение сосредоточиться только на развитии собственных точек.

Карпинский хлебокомбинат наряду с несколькими другими подобными производствами является структурой «Агентства по развитию рынка продовольствия в Свердловской области». Оперативно получить комментарий от представителей ведомства URA.RU не удалось.

В апреле 2022 года птицефабрика «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов, который поставляет птицефабрике комбикорма. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%.

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Сотрудники Карпинского хлебокомбината (Свердловская область) стали получать уведомления о сокращении. Как пояснил URA.RU источник, речь идет о том, чтобы сделать работу предприятия безубыточной. «Хотят сократить количество работников, чтобы привести их число в соответствие с объемом выпускаемой продукции», — пояснил собеседник. По словам сотрудников, у предприятия есть проблемы — продукция становится невостребованной из-за большой конкуренции в городе. Более того, ее не продают в сетевых магазинах, так как ранее руководство приняло решение сосредоточиться только на развитии собственных точек. Карпинский хлебокомбинат наряду с несколькими другими подобными производствами является структурой «Агентства по развитию рынка продовольствия в Свердловской области». Оперативно получить комментарий от представителей ведомства URA.RU не удалось. В апреле 2022 года птицефабрика «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов, который поставляет птицефабрике комбикорма. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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