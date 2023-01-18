Путин назвал важную группу россиян, которая освобождена от мобилизации

Путин: 830 тысяч работников ОПК не могут быть мобилизованы

Владимир Путин прояснил вопрос призыва сотрудников ОПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) освобождены от мобилизации и могут быть освобождены от призыва на срочную службу. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«Всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность (отсрочки от мобилизации — прим. URA.RU). Это примерно 830 тысяч человек», — сказал Путин в ходе своего выступления, отметив, что отсрочка для сотрудников ОПК может быть предоставлена и от срочной службы. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».