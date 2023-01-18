Путин назвал важную группу россиян, которая освобождена от мобилизации

Путин: 830 тысяч работников ОПК не могут быть мобилизованы
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин прояснил вопрос призыва сотрудников ОПК Фото:

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) освобождены от мобилизации и могут быть освобождены от призыва на срочную службу. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«Всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность (отсрочки от мобилизации — прим. URA.RU). Это примерно 830 тысяч человек», — сказал Путин в ходе своего выступления, отметив, что отсрочка для сотрудников ОПК может быть предоставлена и от срочной службы. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) освобождены от мобилизации и могут быть освобождены от призыва на срочную службу. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». «Всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность (отсрочки от мобилизации — прим. URA.RU). Это примерно 830 тысяч человек», — сказал Путин в ходе своего выступления, отметив, что отсрочка для сотрудников ОПК может быть предоставлена и от срочной службы. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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