В Нижневартовск заходит крупный ритейлер техники Apple

В Нижневартовске появится магазин техники Apple сети King Store

Торговую точку планируют открыть в апреле Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Нижневартовске (ХМАО) готовится к открытию магазин сети King Store, которая занимается продажей техники Apple. Запустить торговую точку планируют в апреле. Об этом URA.RU рассказал представитель компании в Нижневартовске Роман Вечко.

«Ориентировочно открытие планируется в конце апреля. За мной уже закреплено место в Нижневартовске. Сейчас создана группа для продвижения в соцсетях, подбираю помещение. Изначально, скорее всего будем работать по предзаказам, в наличии будет минимальный ассортимент и аксессуары», — прокомментировал журналисту агентства Вечко.

Согласно информации на официальном сайте King Store, торговые точки работают по франшизе в более чем 35 городах России. Ритейлер специализируется на технике Apple. По словам Вечко, в условиях санкционного давления сеть, как и другие крупные ритейлеры в России, поставляет товары в рамках параллельного импорта. «У нас поставщики в частности из Арабских Эмиратов», — добавляет предприниматель. URA.RU также направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита техники Apple. Продукцию начали продавать в рамках параллельного импорта. В России его организовали, чтобы противостоять западным санкциям. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.