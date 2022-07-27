В ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита техники Apple

28 июля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Ритейлеры завозят в магазины технику Apple по параллельному импорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО ритейлеры начали продавать в своих магазинах технику Apple, которая ввезена в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом URA.RU рассказали представители торговых сетей. «Если товары в магазинах [re:Store в ХМАО] есть, значит товары привезены в том числе по параллельному импорту», — прокомментировала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина. Судя по информации на сайте ритейлера, «яблочная» продукция, которую можно купить в сургутском re:Store представлена преимущественно айфонами. Среди MacBook в продаже всего несколько моделей, а средняя стоимость топовых ноутбуков достигает 300 тысяч рублей. Тем временем в магазинах «М.Видео» в ХМАО ассортимент ноутбуков от Apple уже пополняется моделями, ввезенными в рамках параллельного импорта, считают источники агентства. «Немного, но „маки“ приходят в магазины. Судя по маркировке, это уже продукция, которую выпустили для Казахстана. Но особо на этом никто не заостряет внимание, потому что по функционалу ноутбуки точно такие же, как и были для российского рынка», — рассказал продавец одного из магазинов в Нижневартовске. Чтобы прокомментировать информацию, URA.RU направило официальный запрос в пресс-центр «М.Видео». На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продолжают работать ритейлеры техники Apple, несмотря на санкции. Многие западные страны ввели их после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО ритейлеры начали продавать в своих магазинах технику Apple, которая ввезена в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом URA.RU рассказали представители торговых сетей. «Если товары в магазинах [re:Store в ХМАО] есть, значит товары привезены в том числе по параллельному импорту», — прокомментировала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина. Судя по информации на сайте ритейлера, «яблочная» продукция, которую можно купить в сургутском re:Store представлена преимущественно айфонами. Среди MacBook в продаже всего несколько моделей, а средняя стоимость топовых ноутбуков достигает 300 тысяч рублей. Тем временем в магазинах «М.Видео» в ХМАО ассортимент ноутбуков от Apple уже пополняется моделями, ввезенными в рамках параллельного импорта, считают источники агентства. «Немного, но „маки“ приходят в магазины. Судя по маркировке, это уже продукция, которую выпустили для Казахстана. Но особо на этом никто не заостряет внимание, потому что по функционалу ноутбуки точно такие же, как и были для российского рынка», — рассказал продавец одного из магазинов в Нижневартовске. Чтобы прокомментировать информацию, URA.RU направило официальный запрос в пресс-центр «М.Видео». На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО продолжают работать ритейлеры техники Apple, несмотря на санкции. Многие западные страны ввели их после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.