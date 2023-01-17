В ХМАО младенец попал в реанимацию из-за неправильного диагноза

В Сургуте годовалый ребенок попал в реанимацию с менингококковой инфекцией, которую врач сочла ветрянкой

18 января 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Младенца доставили на реанимобиле в Нижневартовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте годовалому ребенку не смогли вовремя диагностировать менингит, из-за чего мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Отец ребенка разместил в сообществе «К-Информ» социальной сети «Вконтакте» пост о том, что педиатр не смогла правильно расшифровать анализы и перепутала менингококковую инфекцию сначала с аллергией, а затем с ветрянкой. «У сына по итогам обследования, которое в год проходят все дети, в крови обнаружено повышение количества нейтрофилов. Педиатр сочла это проявлением аллергии, но анализы сдать мы не успели — ребенок заболел. У него началась сыпь. Вызвали врача — она поставила диагноз „ветряная сыпь“, бегло осмотрела его и ушла. Затем у ребенка началась рвота, вызвали скорую. За четыре дня он перестал ходить, сидеть, держать голову. В инфекционном отделении Сургута наконец поставили диагноз „менингококковая инфекция“ и направили сына в больницу Нижневартовска. Считаю, что всему виной некомпетентность педиатра, которая осмотрела ребенка за пару минут, выписала лекарств на пару тысяч и убежала», — написал отец мальчика. В департаменте здравоохранения журналисту URA.RU в ответ на запрос сообщили, что начали проверку качества оказания медицинской помощи. «На основании приказов Минздрава проводятся ведомственные проверки двух медицинских организаций Сургута и одной медицинской организации Нижневартовска. Срок проведения — с 10 по 31 января 2023 года», — прокомментировали в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте годовалому ребенку не смогли вовремя диагностировать менингит, из-за чего мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Отец ребенка разместил в сообществе «К-Информ» социальной сети «Вконтакте» пост о том, что педиатр не смогла правильно расшифровать анализы и перепутала менингококковую инфекцию сначала с аллергией, а затем с ветрянкой. «У сына по итогам обследования, которое в год проходят все дети, в крови обнаружено повышение количества нейтрофилов. Педиатр сочла это проявлением аллергии, но анализы сдать мы не успели — ребенок заболел. У него началась сыпь. Вызвали врача — она поставила диагноз „ветряная сыпь“, бегло осмотрела его и ушла. Затем у ребенка началась рвота, вызвали скорую. За четыре дня он перестал ходить, сидеть, держать голову. В инфекционном отделении Сургута наконец поставили диагноз „менингококковая инфекция“ и направили сына в больницу Нижневартовска. Считаю, что всему виной некомпетентность педиатра, которая осмотрела ребенка за пару минут, выписала лекарств на пару тысяч и убежала», — написал отец мальчика. В департаменте здравоохранения журналисту URA.RU в ответ на запрос сообщили, что начали проверку качества оказания медицинской помощи. «На основании приказов Минздрава проводятся ведомственные проверки двух медицинских организаций Сургута и одной медицинской организации Нижневартовска. Срок проведения — с 10 по 31 января 2023 года», — прокомментировали в ведомстве.