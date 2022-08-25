25 августа 2022

Губернатор Шумков сделал подарок храму, который построил сенатор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, набережная, церковь, свято троицкий собор, улица сибирская, храм, свято троицкий храм
Курганскому храму подарили новую икону Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил Троицкому собору, который построил сенатор Сергей Муратов, икону преподобного Сергия Радонежского. Информация опубликована в официальной группе курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

«Глава региона подарил храму икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре. К образу прикреплен мощевик с частичкой гроба, в котором был упокоен преподобный Сергий», — говорится в опубликованном сообщении. Старший священник храма Михаил Шушарин добавил, что ранее Шумков подарил собору икону Казанской Божией Матери и деревянный резной ковчег для святых мощей.

Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Строительством занимался сенатор Сергей Муратов. Ранее URA.RU писало, что в апреле Шумков сообщал о возведении колокольни рядом с собором.

Шумков подарил храму икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил Троицкому собору, который построил сенатор Сергей Муратов, икону преподобного Сергия Радонежского. Информация опубликована в официальной группе курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте». «Глава региона подарил храму икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре. К образу прикреплен мощевик с частичкой гроба, в котором был упокоен преподобный Сергий», — говорится в опубликованном сообщении. Старший священник храма Михаил Шушарин добавил, что ранее Шумков подарил собору икону Казанской Божией Матери и деревянный резной ковчег для святых мощей. Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Строительством занимался сенатор Сергей Муратов. Ранее URA.RU писало, что в апреле Шумков сообщал о возведении колокольни рядом с собором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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