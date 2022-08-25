Курганскому храму подарили новую икону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил Троицкому собору, который построил сенатор Сергей Муратов, икону преподобного Сергия Радонежского. Информация опубликована в официальной группе курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

«Глава региона подарил храму икону преподобного Сергия Радонежского, написанную в Троице-Сергиевой лавре. К образу прикреплен мощевик с частичкой гроба, в котором был упокоен преподобный Сергий», — говорится в опубликованном сообщении. Старший священник храма Михаил Шушарин добавил, что ранее Шумков подарил собору икону Казанской Божией Матери и деревянный резной ковчег для святых мощей.

Свято-Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил основание этого храма. Строительством занимался сенатор Сергей Муратов. Ранее URA.RU писало, что в апреле Шумков сообщал о возведении колокольни рядом с собором.