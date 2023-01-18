CNN: США не отправят Киеву танки в ближайшем пакете военной помощи

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США не будут отправлять Украине танки, сообщил телеканал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшем пакете военной помощи США Украине не будет боевых танков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник.

«Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни. Но Киев просит современные танки — запрос, который США пока не собираются удовлетворять», — сообщили ведущие в эфире телеканала, ссылаясь на американских чиновников.

В начале января Пентагон объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине суммой 3,075 млрд долларов. В него войдут боеприпасы и ракеты для уже переданного Киеву оружия, а также боевые машины пехоты Bradley.

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В ближайшем пакете военной помощи США Украине не будет боевых танков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник. «Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни. Но Киев просит современные танки — запрос, который США пока не собираются удовлетворять», — сообщили ведущие в эфире телеканала, ссылаясь на американских чиновников. В начале января Пентагон объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине суммой 3,075 млрд долларов. В него войдут боеприпасы и ракеты для уже переданного Киеву оружия, а также боевые машины пехоты Bradley.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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