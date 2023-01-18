CNN: США не отправят Киеву танки в ближайшем пакете военной помощи

18 января 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

США не будут отправлять Украине танки, сообщил телеканал Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшем пакете военной помощи США Украине не будет боевых танков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник. «Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни. Но Киев просит современные танки — запрос, который США пока не собираются удовлетворять», — сообщили ведущие в эфире телеканала , ссылаясь на американских чиновников. В начале января Пентагон объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине суммой 3,075 млрд долларов. В него войдут боеприпасы и ракеты для уже переданного Киеву оружия, а также боевые машины пехоты Bradley.

В ближайшем пакете военной помощи США Украине не будет боевых танков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник. «Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни. Но Киев просит современные танки — запрос, который США пока не собираются удовлетворять», — сообщили ведущие в эфире телеканала, ссылаясь на американских чиновников. В начале января Пентагон объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине суммой 3,075 млрд долларов. В него войдут боеприпасы и ракеты для уже переданного Киеву оружия, а также боевые машины пехоты Bradley.