CNN: США не отправят Киеву танки в ближайшем пакете военной помощи

США не будут отправлять Украине танки, сообщил телеканал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ближайшем пакете военной помощи США Украине не будет боевых танков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник.
«Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни. Но Киев просит современные танки — запрос, который США пока не собираются удовлетворять», — сообщили ведущие в эфире
В начале января Пентагон объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине суммой 3,075 млрд долларов. В него войдут боеприпасы и ракеты для уже переданного Киеву оружия, а также боевые машины пехоты Bradley.
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