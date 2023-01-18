18 января 2023

Дуда: Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, Анджей Дуда
Владимир Зеленский попросил президента Польши о содействии Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Польши о содействии в вопросе предоставления Киеву гарантий безопасности от НАТО. О такой просьбе Зеленского рассказал сам президент Польши Анджей Дуда, подводя итоги прошедшего Давосского экономического форума.

«Мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста, поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно. Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО [в Вильнюсе], это будет реальным успехом НАТО и Украины», — передал Анджей Дуда слова украинского президента. Трансляция выступления президента Польши велась на сайте Давосского форума.

В разговоре с Зеленским президент Польши, в свою очередь, заверил его в поддержке странами НАТО идеи о будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе. А также напомнил Зеленскому, что двери альянса все еще остаются для Киева открытыми.

О том, что Украина ожидает от НАТО «мощных шагов» ранее публично заявлял и сам Зеленский, сообщает «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно призывал страны альянса к усилению военной помощи Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Польши о содействии в вопросе предоставления Киеву гарантий безопасности от НАТО. О такой просьбе Зеленского рассказал сам президент Польши Анджей Дуда, подводя итоги прошедшего Давосского экономического форума. «Мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста, поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно. Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО [в Вильнюсе], это будет реальным успехом НАТО и Украины», — передал Анджей Дуда слова украинского президента. Трансляция выступления президента Польши велась на сайте Давосского форума. В разговоре с Зеленским президент Польши, в свою очередь, заверил его в поддержке странами НАТО идеи о будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе. А также напомнил Зеленскому, что двери альянса все еще остаются для Киева открытыми. О том, что Украина ожидает от НАТО «мощных шагов» ранее публично заявлял и сам Зеленский, сообщает «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно призывал страны альянса к усилению военной помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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