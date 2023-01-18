Первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в центре Тюмени обойдется гражданам в 202 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. За меньшую стоимость тюменцы могут арендовать двухэтажный коттедж площадью 486 квадратных метров.
«Сдается двухкомнатная квартира площадью 152 квадратных метра. Расположена в исторической части города. Ранее не сдавалась. Цена — 75 000 рублей в месяц, комиссия 75 000, залог 52 500», — сообщает хозяин.
Квартира находится на втором этаже, внутри выполнен дизайнерский ремонт. На территории дома ведется видеонаблюдение, рядом располагаются рестораны, школа, бизнес-центры. Хозяин добавил, что проживание с домашними животными запрещается.
За 180 тысяч рублей в месяц в Тюмени можно арендовать коттедж с выходом к водоему. «Имеется небольшая детская площадка, баня, зона барбекю. Есть выход к водоему, гараж на два места. Дом находится в охраняемом кооперативе», — указал хозяин дома.
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