Аренда квартиры обойдется тюменцам дороже проживания в элитном коттедже. Фото

19 января 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Аренда квартиры обойдется тюменцам в 202 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в центре Тюмени обойдется гражданам в 202 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. За меньшую стоимость тюменцы могут арендовать двухэтажный коттедж площадью 486 квадратных метров. «Сдается двухкомнатная квартира площадью 152 квадратных метра. Расположена в исторической части города. Ранее не сдавалась. Цена — 75 000 рублей в месяц, комиссия 75 000, залог 52 500», — сообщает хозяин. Квартира находится на втором этаже, внутри выполнен дизайнерский ремонт. На территории дома ведется видеонаблюдение, рядом располагаются рестораны, школа, бизнес-центры. Хозяин добавил, что проживание с домашними животными запрещается. За 180 тысяч рублей в месяц в Тюмени можно арендовать коттедж с выходом к водоему. «Имеется небольшая детская площадка, баня, зона барбекю. Есть выход к водоему, гараж на два места. Дом находится в охраняемом кооперативе», — указал хозяин дома.

Первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в центре Тюмени обойдется гражданам в 202 тысячи рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. За меньшую стоимость тюменцы могут арендовать двухэтажный коттедж площадью 486 квадратных метров. «Сдается двухкомнатная квартира площадью 152 квадратных метра. Расположена в исторической части города. Ранее не сдавалась. Цена — 75 000 рублей в месяц, комиссия 75 000, залог 52 500», — сообщает хозяин. Квартира находится на втором этаже, внутри выполнен дизайнерский ремонт. На территории дома ведется видеонаблюдение, рядом располагаются рестораны, школа, бизнес-центры. Хозяин добавил, что проживание с домашними животными запрещается. За 180 тысяч рублей в месяц в Тюмени можно арендовать коттедж с выходом к водоему. «Имеется небольшая детская площадка, баня, зона барбекю. Есть выход к водоему, гараж на два места. Дом находится в охраняемом кооперативе», — указал хозяин дома.