Из-за подводных ключей на озере Андреевском, что вблизи Тюмени, образовались глубокие промоины, в которые проваливаются приезжающие на рыбалку жители. Об этом сообщают в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Были на рыбалке на озере Андреевское, возле металлических конструкций очень много промоин из-за ключей, около 12 штук. Их не видно под снегом. За день провалилось пять человек, в том числе и я. Берегите себя», — написал тюменец Александр Камальдинов в группе «Рыбалка в Тюменской области».
Мужчина добавил, что глубина промоин порядка четырех метров. По словам тюменца, в случае если под лед провалится пожилой человек, спастись ему будет проблематично. Также опасность подстерегает тех, кто отправится на рыбалку в одиночестве: в случае ЧП исчезновение человека никто не заметит, помочь ему также будет некому.
По словам тюменца, глубина промоин достигает порядка четырех метров
Фото: Александр Камальдинов
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Из-за подводных ключей на озере Андреевском, что вблизи Тюмени, образовались глубокие промоины, в которые проваливаются приезжающие на рыбалку жители. Об этом сообщают в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Были на рыбалке на озере Андреевское, возле металлических конструкций очень много промоин из-за ключей, около 12 штук. Их не видно под снегом. За день провалилось пять человек, в том числе и я. Берегите себя», — написал тюменец Александр Камальдинов в группе «Рыбалка в Тюменской области». Мужчина добавил, что глубина промоин порядка четырех метров. По словам тюменца, в случае если под лед провалится пожилой человек, спастись ему будет проблематично. Также опасность подстерегает тех, кто отправится на рыбалку в одиночестве: в случае ЧП исчезновение человека никто не заметит, помочь ему также будет некому.