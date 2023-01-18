На популярном у рыбаков тюменском озере люди уходят под лед

Любители зимней рыбалки рискуют провалиться в промоины, которые не видно под снегом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Из-за подводных ключей на озере Андреевском, что вблизи Тюмени, образовались глубокие промоины, в которые проваливаются приезжающие на рыбалку жители. Об этом сообщают в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Были на рыбалке на озере Андреевское, возле металлических конструкций очень много промоин из-за ключей, около 12 штук. Их не видно под снегом. За день провалилось пять человек, в том числе и я. Берегите себя», — написал тюменец Александр Камальдинов в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Мужчина добавил, что глубина промоин порядка четырех метров. По словам тюменца, в случае если под лед провалится пожилой человек, спастись ему будет проблематично. Также опасность подстерегает тех, кто отправится на рыбалку в одиночестве: в случае ЧП исчезновение человека никто не заметит, помочь ему также будет некому.