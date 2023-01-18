18 января 2023

Врачи дали советы, как не заработать цистит и пневмонию в ледяной купели

Врачи посоветовали воздержаться от крещенских купаний людям с хроническими заболеваниями
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, крещенские купания
Врачи советуют воздержаться от купаний, если у вас есть хронические заболевания Фото:

Если у человека есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, то ему стоит воздержать от купания в проруби в праздник Крещения, иначе можно заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Об этом сообщают врачи.

«Стоит воздержаться от купания, если у вас есть хронические заболевания или ОРВИ. Так можно спровоцировать обострение. Если пренебречь, то можно заработать пневмонию или цистит», — пишет «Рамблер.Доктор», ссылаясь на врачей.

Еще более плохими последствиями, по данным специалистов, могут стать — инфаркт и инсульт. Врачи не советуют окунаться с головой, поскольку можно потерять сознание. Людям с лишним весом, беременным и кормящим женщинам вообще не стоит заниматься купанием, подчеркивают медики.

В ледяную воду можно залезать, только уверенным в своем здоровье. Перед купанием необходимо поесть, но не переесть. Нельзя употреблять алкоголь. Перед заныриванием полезно сделать несколько приседаний, чтобы разогнать кровь. В воде достаточно находиться всего 15 секунд.

Ранее URA.RU писало, что купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. По мнению эксперта, во время погружения в прорубь организм испытывает стресс

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Если у человека есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, то ему стоит воздержать от купания в проруби в праздник Крещения, иначе можно заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Об этом сообщают врачи. «Стоит воздержаться от купания, если у вас есть хронические заболевания или ОРВИ. Так можно спровоцировать обострение. Если пренебречь, то можно заработать пневмонию или цистит», — пишет «Рамблер.Доктор», ссылаясь на врачей. Еще более плохими последствиями, по данным специалистов, могут стать — инфаркт и инсульт. Врачи не советуют окунаться с головой, поскольку можно потерять сознание. Людям с лишним весом, беременным и кормящим женщинам вообще не стоит заниматься купанием, подчеркивают медики. В ледяную воду можно залезать, только уверенным в своем здоровье. Перед купанием необходимо поесть, но не переесть. Нельзя употреблять алкоголь. Перед заныриванием полезно сделать несколько приседаний, чтобы разогнать кровь. В воде достаточно находиться всего 15 секунд. Ранее URA.RU писало, что купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. По мнению эксперта, во время погружения в прорубь организм испытывает стресс
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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