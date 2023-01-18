Врачи дали советы, как не заработать цистит и пневмонию в ледяной купели

Врачи посоветовали воздержаться от крещенских купаний людям с хроническими заболеваниями

19 января 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

Врачи советуют воздержаться от купаний, если у вас есть хронические заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если у человека есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, то ему стоит воздержать от купания в проруби в праздник Крещения, иначе можно заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Об этом сообщают врачи. «Стоит воздержаться от купания, если у вас есть хронические заболевания или ОРВИ. Так можно спровоцировать обострение. Если пренебречь, то можно заработать пневмонию или цистит», — пишет « Рамблер.Доктор », ссылаясь на врачей. Еще более плохими последствиями, по данным специалистов, могут стать — инфаркт и инсульт. Врачи не советуют окунаться с головой, поскольку можно потерять сознание. Людям с лишним весом, беременным и кормящим женщинам вообще не стоит заниматься купанием, подчеркивают медики. В ледяную воду можно залезать, только уверенным в своем здоровье. Перед купанием необходимо поесть, но не переесть. Нельзя употреблять алкоголь. Перед заныриванием полезно сделать несколько приседаний, чтобы разогнать кровь. В воде достаточно находиться всего 15 секунд. Ранее URA.RU писало, что купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. По мнению эксперта, во время погружения в прорубь организм испытывает стресс

Если у человека есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, то ему стоит воздержать от купания в проруби в праздник Крещения, иначе можно заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Об этом сообщают врачи. «Стоит воздержаться от купания, если у вас есть хронические заболевания или ОРВИ. Так можно спровоцировать обострение. Если пренебречь, то можно заработать пневмонию или цистит», — пишет «Рамблер.Доктор», ссылаясь на врачей. Еще более плохими последствиями, по данным специалистов, могут стать — инфаркт и инсульт. Врачи не советуют окунаться с головой, поскольку можно потерять сознание. Людям с лишним весом, беременным и кормящим женщинам вообще не стоит заниматься купанием, подчеркивают медики. В ледяную воду можно залезать, только уверенным в своем здоровье. Перед купанием необходимо поесть, но не переесть. Нельзя употреблять алкоголь. Перед заныриванием полезно сделать несколько приседаний, чтобы разогнать кровь. В воде достаточно находиться всего 15 секунд. Ранее URA.RU писало, что купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. По мнению эксперта, во время погружения в прорубь организм испытывает стресс