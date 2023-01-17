Врач Машковский предупредил об остановке сердца из-за купания в проруби

18 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Нельзя окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, сказал Евгений Машковский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. Об этом рассказал URA.RU врач, эксперт медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. «Во время погружения в прорубь организм испытывает стресс, в ответ на который происходит спазм сосудов и выделяются различные гормоны, в том числе адреналин. В некоторых случаях это может вызвать такие негативные реакции, как затруднение дыхания, рефлекторная остановка дыхания, нарушение сердечной деятельности и даже остановка сердца. Поэтому, если вы решили погружаться в прорубь, особенно это касается новичков, то желательно подготовить свой организм: в течение нескольких недель или хотя бы дней до погружения можно принимать холодный душ, чтобы организм постепенно привык», — сказал Евгений Машковский. Врач объяснил, что купаться в проруби можно далеко не всем. «Погружаться в холодную воду нельзя тем, кто в настоящий момент болеет простудными и любыми другими заболеваниями в острой фазе. Окунания в прорубь следует избегать людям с тяжелыми хроническими заболеваниями дыхательных органов и сердца, даже если они находятся в стадии ремиссии. Если у таких людей есть большое желание окунуться, то необходимо проконсультироваться с врачом. В прорубь запрещается нырять после употребления алкогольных напитков», — отметил собеседник агентства. По его словам, здоровым и подготовленным людям такой опыт принесет только пользу. «Активация рецепторов и эндокринных механизмов дает организму импульс для запуска внутренних процессов, которые позволяют организму оздоровляться. Кроме того, во время такой нагрузки выделяются гормоны счастья. Лучше погружаться в прорубь под присмотром, чтобы в случае чего вам могли оказать первую помощь или вызвать медиков. После погружения нужно насухо вытереть тело, сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы, тепло одеться и выпить горячий чай», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. Об этом рассказал URA.RU врач, эксперт медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. «Во время погружения в прорубь организм испытывает стресс, в ответ на который происходит спазм сосудов и выделяются различные гормоны, в том числе адреналин. В некоторых случаях это может вызвать такие негативные реакции, как затруднение дыхания, рефлекторная остановка дыхания, нарушение сердечной деятельности и даже остановка сердца. Поэтому, если вы решили погружаться в прорубь, особенно это касается новичков, то желательно подготовить свой организм: в течение нескольких недель или хотя бы дней до погружения можно принимать холодный душ, чтобы организм постепенно привык», — сказал Евгений Машковский. Врач объяснил, что купаться в проруби можно далеко не всем. «Погружаться в холодную воду нельзя тем, кто в настоящий момент болеет простудными и любыми другими заболеваниями в острой фазе. Окунания в прорубь следует избегать людям с тяжелыми хроническими заболеваниями дыхательных органов и сердца, даже если они находятся в стадии ремиссии. Если у таких людей есть большое желание окунуться, то необходимо проконсультироваться с врачом. В прорубь запрещается нырять после употребления алкогольных напитков», — отметил собеседник агентства. По его словам, здоровым и подготовленным людям такой опыт принесет только пользу. «Активация рецепторов и эндокринных механизмов дает организму импульс для запуска внутренних процессов, которые позволяют организму оздоровляться. Кроме того, во время такой нагрузки выделяются гормоны счастья. Лучше погружаться в прорубь под присмотром, чтобы в случае чего вам могли оказать первую помощь или вызвать медиков. После погружения нужно насухо вытереть тело, сделать небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы, тепло одеться и выпить горячий чай», — добавил эксперт.