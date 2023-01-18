Постпред РФ предупредил ЕС о последствиях введения десятого пакета санкций

19 января 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Десятый пакет санкций Евросоюза против России, который вступит в законную силу 5 февраля 2023 года, негативно скажется на закупке нефтепродуктов из РФ, которые поставляются по морю. Об этом заявил и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов. «Принятые меры привели к крайне болезненным последствиям для самого Евросоюза: энергетическому кризису, рекордной инфляции, рецессии. Кроме того, ряд решений Брюсселя будет иметь отложенный негативный эффект для самого Евросоюза. Например, экономический ущерб вследствие вступающего в силу 5 февраля эмбарго на закупку российских нефтепродуктов, поставляемых по морю», — сказал Логвинов в беседе с «Известиями». По его мнению, страны Евросоюза «должны одуматься», если говорить о национальных интересах. Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций против России из-за начала спецоперации на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что из-за очередных ограничений в РФ начнется рецессия, которая продлится десятилетия. При этом, The Washington Post сообщает, что санкции против РФ не оправдали ожиданий Запада. Сейчас ЕС готовится ввести десятый пакет ограничений для РФ, передает «Национальная служба новостей». Новый пакет санкций будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в принятых мерах, а также предусмотрит последствия для тех, кто не соблюдает санкции ЕС, сказала глава ЕК, передает RT.