Урсула фон дер Ляйен собралась «погрузить РФ в рецессию на десятилетия»

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В Еврокомиссии высказались о последствиях санкций для РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, введенные Евросоюзом, погрузят Россию в рецессию на долгие годы. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия. И ее индустрия лишается современных и критических технологий», — высказалась фон дер Ляйен. Трансляция ведется в соцсети Twitter.

Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении сдержать развитие других стран, чтобы сохранить свою гегемонию, передает «Дни.ру». По словам президента РФ Владимира Путина, Россия разрушила ожидания Запада по поводу влияния санкций.

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Санкции, введенные Евросоюзом, погрузят Россию в рецессию на долгие годы. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. «Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия. И ее индустрия лишается современных и критических технологий», — высказалась фон дер Ляйен. Трансляция ведется в соцсети Twitter. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении сдержать развитие других стран, чтобы сохранить свою гегемонию, передает «Дни.ру». По словам президента РФ Владимира Путина, Россия разрушила ожидания Запада по поводу влияния санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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