Урсула фон дер Ляйен собралась «погрузить РФ в рецессию на десятилетия»

Санкции, введенные Евросоюзом, погрузят Россию в рецессию на долгие годы. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия. И ее индустрия лишается современных и критических технологий», — высказалась фон дер Ляйен. Трансляция ведется в соцсети Twitter.
Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие государства ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении сдержать развитие других стран, чтобы сохранить свою гегемонию, передает «Дни.ру». По словам президента РФ Владимира Путина, Россия разрушила ожидания Запада по поводу влияния санкций.
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