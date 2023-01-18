18 января 2023

Свердловский мэр осуществил мечты двух девочек. Фото

Глава Артинского городского округа Константинов вручил детям подарки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, депутат, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, губернатор, деловой разговор
Алексей Константинов подарил девочкам мозаику и планшет Фото:

Двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов 18 января подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Об этом он сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Елка желаний» продолжает исполнять детские мечты. Сегодня вручил двум девочкам подарки — планшет и мозаику», — написал Константинов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова осуществила заветную мечту 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти. Она подарила ей телефон.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов 18 января подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Об этом он сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте». «Елка желаний» продолжает исполнять детские мечты. Сегодня вручил двум девочкам подарки — планшет и мозаику», — написал Константинов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова осуществила заветную мечту 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти. Она подарила ей телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...