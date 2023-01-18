Глава Артинского городского округа Константинов вручил детям подарки

Алексей Константинов подарил девочкам мозаику и планшет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двум девочкам из Артинского городского округа глава Алексей Константинов 18 января подарил мозаику и планшет в рамках акции «Елка желаний». Об этом он сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Елка желаний» продолжает исполнять детские мечты. Сегодня вручил двум девочкам подарки — планшет и мозаику», — написал Константинов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова осуществила заветную мечту 9-летней Зои Лошкаревой из Бисерти. Она подарила ей телефон.