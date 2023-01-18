В мэрии ЯНАО готовят ротации на ведущие и руководящие должности

19 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе действует мотивирующее положение о ротации муниципальных служащих Фото: Александр Мамаев © URA.RU В администрации Шурышкарского района (ЯНАО) для повышения эффективности работы специалистов и руководителей действует мотивирующее положение о ротации муниципальных служащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе района. «Ротация муниципальных служащих в Администрации проводится на должности муниципальной службы категории „руководители“, „специалисты“ и „обеспечивающие специалисты“ ведущей и старшей групп должностей, предусмотренные штатным расписанием администрации. В целях создания условий максимально быстрой адаптации муниципального служащего к новым обязанностям и коллективу, назначается куратор и утверждается программа адаптации муниципального служащего на новой должности», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что ротации муниципальных служащих происходит в Шурышкарском районе с 2015 года. За этот период более 20 сотрудников администрации повысили свои профессиональные компетенции и перешли на новые должности. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе назначили заместителя главы администрации. Екатерина Артеева будет курировать внутреннюю политику.

В администрации Шурышкарского района (ЯНАО) для повышения эффективности работы специалистов и руководителей действует мотивирующее положение о ротации муниципальных служащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе района. «Ротация муниципальных служащих в Администрации проводится на должности муниципальной службы категории „руководители“, „специалисты“ и „обеспечивающие специалисты“ ведущей и старшей групп должностей, предусмотренные штатным расписанием администрации. В целях создания условий максимально быстрой адаптации муниципального служащего к новым обязанностям и коллективу, назначается куратор и утверждается программа адаптации муниципального служащего на новой должности», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что ротации муниципальных служащих происходит в Шурышкарском районе с 2015 года. За этот период более 20 сотрудников администрации повысили свои профессиональные компетенции и перешли на новые должности. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе назначили заместителя главы администрации. Екатерина Артеева будет курировать внутреннюю политику.