В Минобороны прокомментировали конфликт с ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России. Об этом заявил начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов.
«Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — заявил Герасимов. Его слова опубликовал депутат Евгений Ступин в своем telegram-канале.
Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, предположительно, начался после взятия Соледара. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под полный контроль территорию Соледара. Пригожин отмечал, что в захвате города участвовали только бойцы его компании. Однако в Минобороны заявили об участии только отрядов ВДВ в штурме города, сообщает RT.
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ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России. Об этом заявил начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов. «Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — заявил Герасимов. Его слова опубликовал депутат Евгений Ступин в своем telegram-канале. Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, предположительно, начался после взятия Соледара. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под полный контроль территорию Соледара. Пригожин отмечал, что в захвате города участвовали только бойцы его компании. Однако в Минобороны заявили об участии только отрядов ВДВ в штурме города, сообщает RT.