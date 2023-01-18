В Минобороны прокомментировали конфликт с ЧВК «Вагнер»

Герасимов: бойцы ЧВК «Вагнера» не входят в состав ВС РФ

18 января 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Минобороны не отвечает за бойцов ЧВК «Вагнера», заявил Валерий Герасимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России. Об этом заявил начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов. «Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — заявил Герасимов. Его слова опубликовал депутат Евгений Ступин в своем telegram-канале . Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, предположительно, начался после взятия Соледара. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под полный контроль территорию Соледара. Пригожин отмечал, что в захвате города участвовали только бойцы его компании. Однако в Минобороны заявили об участии только отрядов ВДВ в штурме города, сообщает RT.

ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России. Об этом заявил начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов. «Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — заявил Герасимов. Его слова опубликовал депутат Евгений Ступин в своем telegram-канале. Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, предположительно, начался после взятия Соледара. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под полный контроль территорию Соледара. Пригожин отмечал, что в захвате города участвовали только бойцы его компании. Однако в Минобороны заявили об участии только отрядов ВДВ в штурме города, сообщает RT.