18 января 2023

В Минобороны прокомментировали конфликт с ЧВК «Вагнер»

Герасимов: бойцы ЧВК «Вагнера» не входят в состав ВС РФ
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий
Минобороны не отвечает за бойцов ЧВК «Вагнера», заявил Валерий Герасимов Фото:
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ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России. Об этом заявил начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов.

«Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — заявил Герасимов. Его слова опубликовал депутат Евгений Ступин в своем telegram-канале.

Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, предположительно, начался после взятия Соледара. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под полный контроль территорию Соледара. Пригожин отмечал, что в захвате города участвовали только бойцы его компании. Однако в Минобороны заявили об участии только отрядов ВДВ в штурме города, сообщает RT.

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ЧВК «Вагнер» не входит в состав армии России. Об этом заявил начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов. «Суть ответа: ЧВК „Вагнер“ не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК „Вагнер“, Минобороны не отвечает», — заявил Герасимов. Его слова опубликовал депутат Евгений Ступин в своем telegram-канале. Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, предположительно, начался после взятия Соледара. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под полный контроль территорию Соледара. Пригожин отмечал, что в захвате города участвовали только бойцы его компании. Однако в Минобороны заявили об участии только отрядов ВДВ в штурме города, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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