Путин назвал главную причину начала СВО

Путин: в ходе СВО Россия стремится завершить войну на Донбассе
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российские военные защищают жителей ЛДНР, отметил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация на Украине проводится с целью прекращения восьмилетней войны на Донбассе, защиты жителей и его территорий, которые для России являются историческими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления, приуроченном к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [Донбасса] проживают. Это наши исторические территории», — сказал Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

В самом начале спецоперации, помимо защиты жителей Донбасса, Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. В январе он также отмечал, что доволен текущей обстановкой на линии фронта.

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Российская спецоперация на Украине проводится с целью прекращения восьмилетней войны на Донбассе, защиты жителей и его территорий, которые для России являются историческими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления, приуроченном к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. «Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [Донбасса] проживают. Это наши исторические территории», — сказал Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». В самом начале спецоперации, помимо защиты жителей Донбасса, Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. В январе он также отмечал, что доволен текущей обстановкой на линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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