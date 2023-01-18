Путин назвал главную причину начала СВО

Путин: в ходе СВО Россия стремится завершить войну на Донбассе

18 января 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Российские военные защищают жителей ЛДНР, отметил Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация на Украине проводится с целью прекращения восьмилетней войны на Донбассе, защиты жителей и его территорий, которые для России являются историческими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления, приуроченном к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. «Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [Донбасса] проживают. Это наши исторические территории», — сказал Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». В самом начале спецоперации, помимо защиты жителей Донбасса, Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. В январе он также отмечал, что доволен текущей обстановкой на линии фронта.

Российская спецоперация на Украине проводится с целью прекращения восьмилетней войны на Донбассе, защиты жителей и его территорий, которые для России являются историческими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления, приуроченном к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. «Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [Донбасса] проживают. Это наши исторические территории», — сказал Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». В самом начале спецоперации, помимо защиты жителей Донбасса, Путин называл ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. В январе он также отмечал, что доволен текущей обстановкой на линии фронта.