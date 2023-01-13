ВС РФ полностью освободили Соледар

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российская армия полностью контролирует Соледар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении», — заявили в ведомстве. Установление контроля над городом позволит ограничить возможность доставки подкрепления для украинской армии.

В последнее время в Соледаре велись ожесточенные бои. Взятие населенного пункта откроет для российской армии новые пути наступления. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечает, что для украинской стороны Соледар также имеет важное значение, так как его сдача может подорвать западную поддержку.

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Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении», — заявили в ведомстве. Установление контроля над городом позволит ограничить возможность доставки подкрепления для украинской армии. В последнее время в Соледаре велись ожесточенные бои. Взятие населенного пункта откроет для российской армии новые пути наступления. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечает, что для украинской стороны Соледар также имеет важное значение, так как его сдача может подорвать западную поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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