ВС РФ полностью освободили Соледар

Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении», — заявили в ведомстве. Установление контроля над городом позволит ограничить возможность доставки подкрепления для украинской армии.
В последнее время в Соледаре велись ожесточенные бои. Взятие населенного пункта откроет для российской армии новые пути наступления. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечает, что для украинской стороны Соледар также имеет важное значение, так как его сдача может подорвать западную поддержку.
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Вооруженные силы России полностью освободили Соледар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении», — заявили в ведомстве. Установление контроля над городом позволит ограничить возможность доставки подкрепления для украинской армии. В последнее время в Соледаре велись ожесточенные бои. Взятие населенного пункта откроет для российской армии новые пути наступления. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечает, что для украинской стороны Соледар также имеет важное значение, так как его сдача может подорвать западную поддержку.