Глава курганского округа объяснил, почему на улицах лежит черный снег. Видео

Глава курганского округа: черный снег будет до тех пор, пока округ не перейдет на газ

19 января 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

жители Лебяжья жалуются на черный снег и едкий дым (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Черный снег на улицах Лебяжья Курганской области будет до тех пор, пока муниципальный округ не перейдет на газовое отопление. Об этом глава округа Александр Барч рассказал в прямом эфире регионального «Центра управления регионом» в соцсети «ВКонтакте», за которым следил корреспондент URA.RU. «Это связано с тем, что поселок Лебяжье отапливается каменным углем, а также с тем, что традиционно в Лебяжье работают семь котельных, которые в основном находятся в центре. Предприятие, которое оказывает услуги по теплоснабжению населению и объектам социальной инфраструктуры, оно платит за нарушение экологии», — говорит Барч. В 2022 году округ закупил три новых котла. В их дымогарных трубах установлены очистители дыма, однако дым есть. «Пока мы не перейдем на газ, мы так и будем [отапливаться с дымом]», — отметил глава округа. По словам Барча, черный дым можно наблюдать утром, в обед, вечером и ночью. В это время в котлы загружают уголь трактором. «Когда подключают поддув, уголь разгорается, через 30-40 минут дым становится светлым. Прошу прощения, что пока в поселке грязь и черный снег», — заключил Барч. Ранее в группе «Подслушано Лебяжье» в соцсети «ВКонтакте» жители писали, что в поселке на улицах и в огороде лежит черный снег. В том числе жители жаловались на на едкий дым: «Он проникает даже в дом, отчего начинает болеть голова. Раньше такого не было, или трубы выше были, или фильтры какие-то стояли», — пишет пользователь Денис Зуев. До этого URA.RU писало, что жители Лебяжья еще в декабре жаловались на работу котельных. Дым от котельных шел на детский сад и школу. Тогда Барч ответил, что закрыть котельные, перенести их из зоны жилой застройки или иначе эксплуатировать на сегодняшний день не представляется возможным Жители поселка Лебяжье жалуются на головные боли от дыма Фото: «Подслушано лебяжье» в соцсети «ВКонтакте» В середине января жители Лебяжья жаловались на черный снег Фото: «Подслушано Лебяжье» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Черный снег на улицах Лебяжья Курганской области будет до тех пор, пока муниципальный округ не перейдет на газовое отопление. Об этом глава округа Александр Барч рассказал в прямом эфире регионального «Центра управления регионом» в соцсети «ВКонтакте», за которым следил корреспондент URA.RU. «Это связано с тем, что поселок Лебяжье отапливается каменным углем, а также с тем, что традиционно в Лебяжье работают семь котельных, которые в основном находятся в центре. Предприятие, которое оказывает услуги по теплоснабжению населению и объектам социальной инфраструктуры, оно платит за нарушение экологии», — говорит Барч. В 2022 году округ закупил три новых котла. В их дымогарных трубах установлены очистители дыма, однако дым есть. «Пока мы не перейдем на газ, мы так и будем [отапливаться с дымом]», — отметил глава округа. По словам Барча, черный дым можно наблюдать утром, в обед, вечером и ночью. В это время в котлы загружают уголь трактором. «Когда подключают поддув, уголь разгорается, через 30-40 минут дым становится светлым. Прошу прощения, что пока в поселке грязь и черный снег», — заключил Барч. Ранее в группе «Подслушано Лебяжье» в соцсети «ВКонтакте» жители писали, что в поселке на улицах и в огороде лежит черный снег. В том числе жители жаловались на на едкий дым: «Он проникает даже в дом, отчего начинает болеть голова. Раньше такого не было, или трубы выше были, или фильтры какие-то стояли», — пишет пользователь Денис Зуев. До этого URA.RU писало, что жители Лебяжья еще в декабре жаловались на работу котельных. Дым от котельных шел на детский сад и школу. Тогда Барч ответил, что закрыть котельные, перенести их из зоны жилой застройки или иначе эксплуатировать на сегодняшний день не представляется возможным