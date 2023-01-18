В Екатеринбурге ожидается потепление до нуля градусов

Теплая погода будет радовать екатеринбуржцев всю оставшуюся неделю Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге к выходным температура воздуха прогреется до нуля градусов. При этом 19 и 20 января столбик термометра будет держаться на уровне -4 градусов. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«19 января ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. В пятницу, 20 января, ночью столбик термометра опустится до -8, днем до -2. На следующий день днем потеплеет до нуля градусов», - заявил Пулин.

Затем к воскресенью, 22 января, станет чуть холоднее: ночью будет минусовая температура с отметкой -5, а перепад с дневным показателем составит лишь одну единицу. Днем температура составит -4 градуса.

Ранее синоптик сообщал, что в Екатеринбурге 18 января столбик термометра поднимется до -3 градусов. Теплая погода пришла в столицу Урала после антициклона, который на данный момент ушел в Казахстан.