17 января 2023

В Екатеринбурге потеплеет до -3 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловскую область пришла теплая погода

Столбик термометра поднимется до -3 градусов в Екатеринбурге днем 18 января. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В основном малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Ночью -8..-10, днем -3..-5», — рассказал метеоролог. Ранее в уральском управлении Гидрометцентра рассказывали, что антициклон, которые долгое время был в Свердловской области и принесший холодную погоду, ушел в Казахстан.

В ближайшую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается мартовская погода. Среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге.

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Столбик термометра поднимется до -3 градусов в Екатеринбурге днем 18 января. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В основном малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Ночью -8..-10, днем -3..-5», — рассказал метеоролог. Ранее в уральском управлении Гидрометцентра рассказывали, что антициклон, которые долгое время был в Свердловской области и принесший холодную погоду, ушел в Казахстан. В ближайшую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается мартовская погода. Среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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