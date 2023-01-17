В Екатеринбурге потеплеет до -3 градусов

В Свердловскую область пришла теплая погода Вадим Ахметов © URA.RU

Столбик термометра поднимется до -3 градусов в Екатеринбурге днем 18 января. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В основном малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Ночью -8..-10, днем -3..-5», — рассказал метеоролог. Ранее в уральском управлении Гидрометцентра рассказывали, что антициклон, которые долгое время был в Свердловской области и принесший холодную погоду, ушел в Казахстан.

В ближайшую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается мартовская погода. Среднесуточные температуры на севере региона будут выше, чем на юге.