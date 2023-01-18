18 января 2023

Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» поставил рекорд еще до выхода в свет

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Новую книгу Алексея Иванова можно будет оценить уже с 24 января Фото:

Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов выпускает новый роман «Бронепароходы», который станет доступен читателям 24 января. По словам бессменного продюсера писателя Юлии Зайцевой, книга уже поставила рекорд — она выйдет стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров.

«Это самый большой в моей личной истории стартовый тираж — 80 тысяч. Роман выйдет 24 января сразу во всех форматах. В печатном — в издательстве РИПОЛ-классик, в электронном и аудио — на платформе Букмейт, и будет доступен подписчикам Яндекс Плюса», — сообщила Зайцева в соцсетях.

Над новым романом Иванов работал около двух лет. Он рассказывает о Гражданской войне. Алексей Иванов наиболее известен читателям по своим произведениям «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Пищеблок». Карьеру он начинал в Перми, но в 2013 году прекратил всякое сотрудничество с региональными властями и объявил бойкот Прикамью.

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Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов выпускает новый роман «Бронепароходы», который станет доступен читателям 24 января. По словам бессменного продюсера писателя Юлии Зайцевой, книга уже поставила рекорд — она выйдет стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров. «Это самый большой в моей личной истории стартовый тираж — 80 тысяч. Роман выйдет 24 января сразу во всех форматах. В печатном — в издательстве РИПОЛ-классик, в электронном и аудио — на платформе Букмейт, и будет доступен подписчикам Яндекс Плюса», — сообщила Зайцева в соцсетях. Над новым романом Иванов работал около двух лет. Он рассказывает о Гражданской войне. Алексей Иванов наиболее известен читателям по своим произведениям «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Пищеблок». Карьеру он начинал в Перми, но в 2013 году прекратил всякое сотрудничество с региональными властями и объявил бойкот Прикамью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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