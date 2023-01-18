Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» поставил рекорд еще до выхода в свет

19 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Новую книгу Алексея Иванова можно будет оценить уже с 24 января Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов выпускает новый роман «Бронепароходы», который станет доступен читателям 24 января. По словам бессменного продюсера писателя Юлии Зайцевой, книга уже поставила рекорд — она выйдет стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров. «Это самый большой в моей личной истории стартовый тираж — 80 тысяч. Роман выйдет 24 января сразу во всех форматах. В печатном — в издательстве РИПОЛ-классик, в электронном и аудио — на платформе Букмейт, и будет доступен подписчикам Яндекс Плюса», — сообщила Зайцева в соцсетях. Над новым романом Иванов работал около двух лет. Он рассказывает о Гражданской войне. Алексей Иванов наиболее известен читателям по своим произведениям «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Пищеблок». Карьеру он начинал в Перми, но в 2013 году прекратил всякое сотрудничество с региональными властями и объявил бойкот Прикамью.

Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов выпускает новый роман «Бронепароходы», который станет доступен читателям 24 января. По словам бессменного продюсера писателя Юлии Зайцевой, книга уже поставила рекорд — она выйдет стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров. «Это самый большой в моей личной истории стартовый тираж — 80 тысяч. Роман выйдет 24 января сразу во всех форматах. В печатном — в издательстве РИПОЛ-классик, в электронном и аудио — на платформе Букмейт, и будет доступен подписчикам Яндекс Плюса», — сообщила Зайцева в соцсетях. Над новым романом Иванов работал около двух лет. Он рассказывает о Гражданской войне. Алексей Иванов наиболее известен читателям по своим произведениям «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Пищеблок». Карьеру он начинал в Перми, но в 2013 году прекратил всякое сотрудничество с региональными властями и объявил бойкот Прикамью.