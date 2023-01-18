18 января 2023

В челябинском поселке закроют детскую поликлинику, чтобы сделать неотложку

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, вызов врача, скорая помошь
Ближайшая детская поликлиника находится в Троицке Фото:

В поселке ГРЭС Троицка (Челябинская область) хотят закрыть детскую поликлинику, чтобы развернуть там пункт неотложной помощи. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

«Руководством Троицкой больницы принято решение о реорганизации детской поликлиники в поселке ГРЭС под кабинет неотложной медицинской помощи. Простыми словами, хотят закрыть детскую поликлинику. Там часто бывают большие очереди. В детской поликлинике Троицка аналогичная ситуация. Детям с нашего поселка будет практически невозможно попасть на прием», — рассказывает Галина Д. в паблике «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

Жительница поселка от лица родителей и детей поселка просит сохранить детскую поликлинику. URA.RU обратилось за комментарием в минздарав, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее стало известно, что жители Южноуральска предложили создать петицию против открытия психоневрологического интерната в центре города и среди детских учреждений. Минсоцотношений региона заявило, что данное учреждение не представляет опасности для окружающих.

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В поселке ГРЭС Троицка (Челябинская область) хотят закрыть детскую поликлинику, чтобы развернуть там пункт неотложной помощи. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Руководством Троицкой больницы принято решение о реорганизации детской поликлиники в поселке ГРЭС под кабинет неотложной медицинской помощи. Простыми словами, хотят закрыть детскую поликлинику. Там часто бывают большие очереди. В детской поликлинике Троицка аналогичная ситуация. Детям с нашего поселка будет практически невозможно попасть на прием», — рассказывает Галина Д. в паблике «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте». Жительница поселка от лица родителей и детей поселка просит сохранить детскую поликлинику. URA.RU обратилось за комментарием в минздарав, на момент публикации ответа не поступило. Ранее стало известно, что жители Южноуральска предложили создать петицию против открытия психоневрологического интерната в центре города и среди детских учреждений. Минсоцотношений региона заявило, что данное учреждение не представляет опасности для окружающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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