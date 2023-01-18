В челябинском поселке закроют детскую поликлинику, чтобы сделать неотложку

19 января 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Ближайшая детская поликлиника находится в Троицке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке ГРЭС Троицка (Челябинская область) хотят закрыть детскую поликлинику, чтобы развернуть там пункт неотложной помощи. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Руководством Троицкой больницы принято решение о реорганизации детской поликлиники в поселке ГРЭС под кабинет неотложной медицинской помощи. Простыми словами, хотят закрыть детскую поликлинику. Там часто бывают большие очереди. В детской поликлинике Троицка аналогичная ситуация. Детям с нашего поселка будет практически невозможно попасть на прием», — рассказывает Галина Д. в паблике «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте». Жительница поселка от лица родителей и детей поселка просит сохранить детскую поликлинику. URA.RU обратилось за комментарием в минздарав, на момент публикации ответа не поступило. Ранее стало известно, что жители Южноуральска предложили создать петицию против открытия психоневрологического интерната в центре города и среди детских учреждений. Минсоцотношений региона заявило, что данное учреждение не представляет опасности для окружающих.

В поселке ГРЭС Троицка (Челябинская область) хотят закрыть детскую поликлинику, чтобы развернуть там пункт неотложной помощи. Об этом сообщили жители в социальных сетях. «Руководством Троицкой больницы принято решение о реорганизации детской поликлиники в поселке ГРЭС под кабинет неотложной медицинской помощи. Простыми словами, хотят закрыть детскую поликлинику. Там часто бывают большие очереди. В детской поликлинике Троицка аналогичная ситуация. Детям с нашего поселка будет практически невозможно попасть на прием», — рассказывает Галина Д. в паблике «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте». Жительница поселка от лица родителей и детей поселка просит сохранить детскую поликлинику. URA.RU обратилось за комментарием в минздарав, на момент публикации ответа не поступило. Ранее стало известно, что жители Южноуральска предложили создать петицию против открытия психоневрологического интерната в центре города и среди детских учреждений. Минсоцотношений региона заявило, что данное учреждение не представляет опасности для окружающих.