В Южноуральске жители выступили против открытия психоневрологического интерната

Южноуральский интернат для престарелых и инвалидов стал психоневрологическим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) жители предлагают написать петицию против открытия психоневрологического интерната в центре города. Дискуссия на этот счет началась в социальных сетях.

«Как и где создать петицию? Хотим предложить всем проголосовать против „бывшего роддома“, а ныне диспансера для больных посреди города и детских учреждений», — гласит текст в паблике «VIP Южноуральск» «ВКонтакте».

Здание под психоневрологический интернат расположено на Павлова, 20 в 53 метрах от школы №3. Одно из предложений жителей перенести интернат в бывший санаторий «Сосна» на окраине города, а на Павлова организовать медцентр. В то же время другие горожане отмечают, что заведение не несет опасности ввиду хорошей охраны и отсутствия тяжело больных пациентов.

«Основное направление интерната предоставление ухода старшему поколению и инвалидам с ментальными особенностями. В отличие от психиатрической больницы сюда будут направлять граждан без острых психических и поведенческих расстройств, которые не представляют опасность для окружающих», — такой комментарий минсоцотношений региона выложила мэрия Южноуральска в этом же паблике.

В министерстве отметили, что законодательство не запрещает размещать интернат в черте города и рядом с образовательными учреждениями. Более того, открытие интерната позволило создать в городе более 120 новых рабочих мест.