Замгубернатора рассказал, где в Кургане можно заработать около 100 000

Замгубернатора Архипов: в Кургане нужны работники на оборонные заводы

09 января 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

На оборонных предприятиях Кургана открыто порядка 4 тысяч вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Владимир Архипов заявил, что на оборонно-промышленные предприятия Кургана открыто 3 700 новых вакансий с заработной платой от 50 до 100 тысяч рублей. Среди востребованных профессий — слесари, электрогазосварщики и операторы станков с ЧПУ. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «По предварительным подсчетам на заводы оборонного-промышленного комплекса Кургана требуется 3 700 новых работников. По профессии это слесари, сборщики, электрогазосварщики и операторы станков с ЧПУ. Очень большой спектр, который сейчас необходим не только на предприятиях оборонного комплекса, но и других производствах», — сказал замгубернатора Владимир Архипов. Также он отметил, что в регионе создаются еще пять тысяч новых рабочих мест. По данным начальника главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игоря Ксенофонтова, общий объем вакансий в регионе составляет порядка 10 тысяч свободных рабочих мест. «Работы в Курганской области очень много. Работа есть практически для каждого. Все вакансии в нашем регионе можно посмотреть дистанционно на портале „Работа в России“, где мы модерируем вакансии всех наших предприятий и организаций, размещаем их объявления», — добавил Ксенофонтов. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Курганской области Владимир Архипов рассказал про тысячи вакансий, где можно зарабатывать. Тогда чиновник отмечал, что увеличить число новых рабочих мест удалось после того, как в регионе расширили производство и увеличили гособоронзаказ. Также сообщалось, что оборонный завод «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро по производству ракет. Согласно объявлению на сайте hh.ru, зарплата от 52 тысяч рублей. А на оборонное предприятие под Москвой ищут токарей-расточников и фрезеровщиков на зарплату до 130 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Владимир Архипов заявил, что на оборонно-промышленные предприятия Кургана открыто 3 700 новых вакансий с заработной платой от 50 до 100 тысяч рублей. Среди востребованных профессий — слесари, электрогазосварщики и операторы станков с ЧПУ. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «По предварительным подсчетам на заводы оборонного-промышленного комплекса Кургана требуется 3 700 новых работников. По профессии это слесари, сборщики, электрогазосварщики и операторы станков с ЧПУ. Очень большой спектр, который сейчас необходим не только на предприятиях оборонного комплекса, но и других производствах», — сказал замгубернатора Владимир Архипов. Также он отметил, что в регионе создаются еще пять тысяч новых рабочих мест. По данным начальника главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игоря Ксенофонтова, общий объем вакансий в регионе составляет порядка 10 тысяч свободных рабочих мест. «Работы в Курганской области очень много. Работа есть практически для каждого. Все вакансии в нашем регионе можно посмотреть дистанционно на портале „Работа в России“, где мы модерируем вакансии всех наших предприятий и организаций, размещаем их объявления», — добавил Ксенофонтов. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Курганской области Владимир Архипов рассказал про тысячи вакансий, где можно зарабатывать. Тогда чиновник отмечал, что увеличить число новых рабочих мест удалось после того, как в регионе расширили производство и увеличили гособоронзаказ. Также сообщалось, что оборонный завод «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро по производству ракет. Согласно объявлению на сайте hh.ru, зарплата от 52 тысяч рублей. А на оборонное предприятие под Москвой ищут токарей-расточников и фрезеровщиков на зарплату до 130 тысяч рублей.