Из свердловских аптек пропал популярный детский препарат

Из аптек Свердловской области пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен

В аптеках Свердловской области исчез препарат детский ибупрофен Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из аптек Свердловской области пропал популярный детский противовоспалительный препарат. Речь идет об «Ибупрофене» в форме свечей. Об этом рассказали читатели URA.RU. Ибупрофен применяют с 3 месяцев жизни в качестве жаропонижающего средства при заболеваниях, которые сопровождаются повышением температуры тела.

«Детские свечи ибупрофен перестали продаваться в аптеках региона. Бывали случаи, когда не помогали жаропонижающие в форме суспензий, но свечи давали нужный результат. Вообще у многих молодых родителей дома всегда есть упаковка свечек „Ибупрофена“. Отсутствие их, конечно, расстраивает родителей», — пожелились собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашурова заявила, что на фармрынке есть аналогичные препараты, рассчитанные на маленьких пациентов. «В наше время существует огромное количество жаропонижающих для детей самого разного возраста. Не вижу смысла паниковать. Педиатр подберет лекарство, нужно просто вовремя обратиться за помощью», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что после того, как против России ввели санкции, из аптечных сетей начали исчезать препараты. Например, отсутствуют следующие медикаменты:«Фенюльс», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Саксенда».