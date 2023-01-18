18 января 2023

ФСБ задержала вице-мэра Миасса

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День пограничника. Курган, фсб
Вице-мэра Миасса подозревают в получении взятки (фото из архива) Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области увезли на допрос вице-мэра Миасса Арсена Симонова. Об этом URA.RU сообщил 19 января источник в администрации Миасса.

«Симонова задержали сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Сейчас его увезли на допрос в Челябинск по подозрению в получении взятки. Накануне в мэрии состоялись выемки документов», — рассказал инсайдер.

В администрации Миасса Симонов отвечает за имущественные вопросы. По итогам декларационной кампании 2021 года он стал самым богатым миасским чиновником, отчитавшись о почти 7 млн рублей дохода, двух земельных участках, жилом доме и двух квартирах.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области и администрации Миасса воздержались от комментариев. В пресс-службе управления СКР по региону обещали предоставить информацию позже.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области увезли на допрос вице-мэра Миасса Арсена Симонова. Об этом URA.RU сообщил 19 января источник в администрации Миасса. «Симонова задержали сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Сейчас его увезли на допрос в Челябинск по подозрению в получении взятки. Накануне в мэрии состоялись выемки документов», — рассказал инсайдер. В администрации Миасса Симонов отвечает за имущественные вопросы. По итогам декларационной кампании 2021 года он стал самым богатым миасским чиновником, отчитавшись о почти 7 млн рублей дохода, двух земельных участках, жилом доме и двух квартирах. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области и администрации Миасса воздержались от комментариев. В пресс-службе управления СКР по региону обещали предоставить информацию позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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