Власти ЯНАО строят главную спортивную арену в обход санкциям

Строители монтируют декоративные элементы фасада, продолжают черновые отделочные работы, сообщили власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продолжают строительство главной спортивной арены в обход западным санкциям. На ледовые площадки установят оборудование российского производства, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«По причине санкционного давления подрядчик был вынужден отказаться от некоторого иностранного оборудования. Это потребовало внесения изменений в проектную документацию и увеличения сроков строительства. Задача импортозамещения решается в достаточно короткие сроки — специалисты российского производителя технологического оборудования для ледовых площадок уже работают на месте», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что специалисты используют профессиональные комплектующие, которые прошли испытание на российских спортплощадках. Благодаря этому на арене будет качественный лед. Строители уже подключили отопление и обустроили сети тепловодоснабжения.

«Строители монтируют декоративные элементы фасада, продолжают черновые отделочные работы — обустройство полов и установку внутренних перегородок. Система вентиляции уже частично смонтирована», — добавили там.

Ранее сообщалось, что строительство спорткомплекса «Ямал-Арена» завершат в 2023 году. Проектная площадь объекта более 32 тысячи квадратных метров.

Санкции в отношении России ввели ряд западных стран после начала спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью называлась защита Донбасса.