Власти ЯНАО строят главную спортивную арену в обход санкциям

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продолжают строительство главной спортивной арены в обход западным санкциям. На ледовые площадки установят оборудование российского производства, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«По причине санкционного давления подрядчик был вынужден отказаться от некоторого иностранного оборудования. Это потребовало внесения изменений в проектную документацию и увеличения сроков строительства. Задача импортозамещения решается в достаточно короткие сроки — специалисты российского производителя технологического оборудования для ледовых площадок уже работают на месте», — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что специалисты используют профессиональные комплектующие, которые прошли испытание на российских спортплощадках. Благодаря этому на арене будет качественный лед. Строители уже подключили отопление и обустроили сети тепловодоснабжения.
«Строители монтируют декоративные элементы фасада, продолжают черновые отделочные работы — обустройство полов и установку внутренних перегородок. Система вентиляции уже частично смонтирована», — добавили там.
Санкции в отношении России ввели ряд западных стран после начала спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью называлась защита Донбасса.
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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продолжают строительство главной спортивной арены в обход западным санкциям. На ледовые площадки установят оборудование российского производства, сообщает пресс-служба окружного правительства. «По причине санкционного давления подрядчик был вынужден отказаться от некоторого иностранного оборудования. Это потребовало внесения изменений в проектную документацию и увеличения сроков строительства. Задача импортозамещения решается в достаточно короткие сроки — специалисты российского производителя технологического оборудования для ледовых площадок уже работают на месте», — говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что специалисты используют профессиональные комплектующие, которые прошли испытание на российских спортплощадках. Благодаря этому на арене будет качественный лед. Строители уже подключили отопление и обустроили сети тепловодоснабжения. «Строители монтируют декоративные элементы фасада, продолжают черновые отделочные работы — обустройство полов и установку внутренних перегородок. Система вентиляции уже частично смонтирована», — добавили там. Ранее сообщалось, что строительство спорткомплекса «Ямал-Арена» завершат в 2023 году. Проектная площадь объекта более 32 тысячи квадратных метров. Санкции в отношении России ввели ряд западных стран после начала спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью называлась защита Донбасса.