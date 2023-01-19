Российская ПВО отразила удар ВСУ по Брянской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ПВО РФ отразила атаку ВСУ по Брянской области, заявил Александр Богомаз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня ночью нанесли ракетный удар по территории Унечского района (Брянская область). Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — отметил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших по итогу удара нет. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Ранее The Daily Beast сообщал, что Украина изменила свою тактику в борьбе с Россией и теперь готова усилить атаки по российской территории. Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую РФ проводит с 24 февраля. Например, 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Тогда от атаки пострадал поселок.

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня ночью нанесли ракетный удар по территории Унечского района (Брянская область). Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — отметил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших по итогу удара нет. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Ранее The Daily Beast сообщал, что Украина изменила свою тактику в борьбе с Россией и теперь готова усилить атаки по российской территории. Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую РФ проводит с 24 февраля. Например, 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Тогда от атаки пострадал поселок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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