Российская ПВО отразила удар ВСУ по Брянской области

19 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

ПВО РФ отразила атаку ВСУ по Брянской области, заявил Александр Богомаз Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня ночью нанесли ракетный удар по территории Унечского района (Брянская область). Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — отметил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших по итогу удара нет. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Ранее The Daily Beast сообщал, что Украина изменила свою тактику в борьбе с Россией и теперь готова усилить атаки по российской территории. Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую РФ проводит с 24 февраля. Например, 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Тогда от атаки пострадал поселок.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня ночью нанесли ракетный удар по территории Унечского района (Брянская область). Системой ПВО ВС РФ атака была отражена», — отметил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших по итогу удара нет. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Ранее The Daily Beast сообщал, что Украина изменила свою тактику в борьбе с Россией и теперь готова усилить атаки по российской территории. Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую РФ проводит с 24 февраля. Например, 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Тогда от атаки пострадал поселок.