01 января 2023

Украинский беспилотник атаковал брянский поселок

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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, электричество, трансформаторная будка
В результате удара повреждено энергоснабжение брянского поселка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Без электричества остались жители поселка в Климовском районе, сообщает губернатор региона Алексей Богомаз.

«Атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале.

По его словам, беспилотником поврежден объект энергоснабжения, жители поселка остались без электричества. Жертв среди людей и повреждений других объектов нет.

Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую проводят Вооруженные силы РФ. Целью СВО президент россии Владимир путин назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Под удары ВСУ попадали Курская, Брянская и Белгородская области.

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Утром 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Без электричества остались жители поселка в Климовском районе, сообщает губернатор региона Алексей Богомаз. «Атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, беспилотником поврежден объект энергоснабжения, жители поселка остались без электричества. Жертв среди людей и повреждений других объектов нет. Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую проводят Вооруженные силы РФ. Целью СВО президент россии Владимир путин назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Под удары ВСУ попадали Курская, Брянская и Белгородская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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