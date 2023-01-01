Украинский беспилотник атаковал брянский поселок

Утром 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Без электричества остались жители поселка в Климовском районе, сообщает губернатор региона Алексей Богомаз.
«Атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале.
По его словам, беспилотником поврежден объект энергоснабжения, жители поселка остались без электричества. Жертв среди людей и повреждений других объектов нет.
Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую проводят Вооруженные силы РФ. Целью СВО президент россии Владимир путин назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Под удары ВСУ попадали Курская, Брянская и Белгородская области.
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Утром 2 января украинский беспилотник атаковал Брянскую область. Без электричества остались жители поселка в Климовском районе, сообщает губернатор региона Алексей Богомаз. «Атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, беспилотником поврежден объект энергоснабжения, жители поселка остались без электричества. Жертв среди людей и повреждений других объектов нет. Украина начала обстреливать приграничные районы России в связи со спецоперацией, которую проводят Вооруженные силы РФ. Целью СВО президент россии Владимир путин назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Под удары ВСУ попадали Курская, Брянская и Белгородская области.