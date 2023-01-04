The Daily Beast: Украина изменит тактику в противостоянии с Россией

05 января 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Украина расширит свои нападения на территории России, считают журналисты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Усиление атак украинской армии на территорию России — это изменение тактики Украины в ходе российского-украинского конфликта. Об этом пишет The Daily Beast. «Перспектива того, что Украина, возможно, захочет расширить свой арсенал нападений на российской территории в ближайшие дни, может ознаменовать новую главу в российско-украинском конфликте», — пишет издание . По мнению журналистов, в «новой главе» конфликта Украина будет предпринимать «более наглые действия» против России. Такую позицию поддержал и бывший американский дипломат, служивший в России и на Украине, директор компании по политическим рискам Джей Трусдейл. «Если Украина проведет, а затем признает большее количество ударов по российской территории, это может свидетельствовать о новой главе в конфликте», — сказал он в разговоре с журналистами издания. По его мнению, если украинская сторона признает свои нападения на территорию России, это будет «признанием многогранного способа, которым Украина ведет боевые действия». Ранее начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует наступление этой весной. По его словам, следующие шесть месяцев конфликта с Россией будут «самыми горячими в военном плане», отмечает «Национальная служба новостей». Ранее 2 января российские системы противовоздушной обороны в Брянской и Воронежской областях сбили украинские беспилотники. До этого атакам украинской армии неоднократно подвергались территории России, граничащие с Украиной. Так, в ночь на 1 января в Белгородской области были сбиты четыре украинские ракеты, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Усиление атак украинской армии на территорию России — это изменение тактики Украины в ходе российского-украинского конфликта. Об этом пишет The Daily Beast. «Перспектива того, что Украина, возможно, захочет расширить свой арсенал нападений на российской территории в ближайшие дни, может ознаменовать новую главу в российско-украинском конфликте», — пишет издание. По мнению журналистов, в «новой главе» конфликта Украина будет предпринимать «более наглые действия» против России. Такую позицию поддержал и бывший американский дипломат, служивший в России и на Украине, директор компании по политическим рискам Джей Трусдейл. «Если Украина проведет, а затем признает большее количество ударов по российской территории, это может свидетельствовать о новой главе в конфликте», — сказал он в разговоре с журналистами издания. По его мнению, если украинская сторона признает свои нападения на территорию России, это будет «признанием многогранного способа, которым Украина ведет боевые действия». Ранее начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует наступление этой весной. По его словам, следующие шесть месяцев конфликта с Россией будут «самыми горячими в военном плане», отмечает «Национальная служба новостей». Ранее 2 января российские системы противовоздушной обороны в Брянской и Воронежской областях сбили украинские беспилотники. До этого атакам украинской армии неоднократно подвергались территории России, граничащие с Украиной. Так, в ночь на 1 января в Белгородской области были сбиты четыре украинские ракеты, сообщает RT.