Помимо возможного ухода Олега Курочкина из администрации Звериноголовского округа уволились два руководителя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовском округе Курганской области из администрации уволились два руководителя. В том числе в ближайшее время ждут отставки главы округа Олега Курочкина. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«В Звериноголовском уволились глава финансового управления Зинаида Александрова и первый заместитель главы Дмитрий Канщиков. Говорят, это связано с недостроенным оздоровительным центром, на который выделены федеральные деньги. Возможно, они боятся, что их выставят крайними», — отметил инсайдер, близкий к администрации округа. В приемных руководителей администрации URA.RU подтвердили информацию про увольнение и отметили, что сотрудники ушли по собственному желанию. Связаться с ними напрямую корреспонденту URA.RU не удалось из-за отсутствия их контактов в открытых данных.

Также на сайте «Работа России» появилась вакансия первого замглавы округа. На этой должности кандидатам предлагают зарплату в размере 34 — 46 тысяч рублей. По указанному в контактах номеру специалист подтвердил URA.RU, что помимо этой вакансии, в администрацию ищут еще пять человек, в том числе на должность начальника финансового управления.

По словам другого инсайдера, связанного с муниципальной политикой, глава округа Олег Курочкин также намерен покинуть пост. «О своем уходе он хочет заявить на заседании окружной думы 26 января. Кто его заменит, пока непонятно», — говорит источник.

До этого URA.RU писало, что по данным инсайдеров, глава Звериноголовского округа Олег Курочкин еще в конце декабря написал заявление об увольнении. В разговоре с URA.RU он попросил направить запрос, ответ на обращение до сих пор не поступил в редакцию.

Источники полагают, что уход связан с проблемами при строительстве культурно-оздоровительного центра на 300 мест. На этот проект Курганская область получила федеральную субсидию в размере 30 млн рублей. Планировалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2020 году.

На должность первого заместителя главы округа кандидатам предлагают 34-46 тысяч рублей Фото: сайт «Работа России»