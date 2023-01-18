18 января 2023

Национальный театр из Пермского края выступит на сцене Малого театра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административный центр Коми-Пермяцкого округа. Кудымкар, коми пермяцкий национальный драматический театр
Со сцены театра в Кудымкаре спектакль уедет в Москву Фото:

Коми-Пермяцкий национальный театр представит свою постановку на сцене Малого театра в Москве. Спектакль «Шутники» (12+) столичный зритель увидит в рамках фестиваля «Островский в Доме Островского», который посвящен 200-летию со дня рождения драматурга. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре.

«В Коми-Пермяцком театре всегда с большим уважением относились к Александру Николаевичу Островскому, великому русскому драматургу. Сыграть спектакль в юбилей великого драматурга, да еще и на сцене всемирно известного театра — для нас это большая честь!» — говорит директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин.

Малый театр в России называют Домом Островского. Драматург специально писал пьесы для него. Еще при жизни писателя на сцене Малого было поставлено 48 его пьес.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Коми-Пермяцкий национальный театр представит свою постановку на сцене Малого театра в Москве. Спектакль «Шутники» (12+) столичный зритель увидит в рамках фестиваля «Островский в Доме Островского», который посвящен 200-летию со дня рождения драматурга. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре. «В Коми-Пермяцком театре всегда с большим уважением относились к Александру Николаевичу Островскому, великому русскому драматургу. Сыграть спектакль в юбилей великого драматурга, да еще и на сцене всемирно известного театра — для нас это большая честь!» — говорит директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин. Малый театр в России называют Домом Островского. Драматург специально писал пьесы для него. Еще при жизни писателя на сцене Малого было поставлено 48 его пьес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...