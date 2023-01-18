Национальный театр из Пермского края выступит на сцене Малого театра

Коми-Пермяцкий национальный театр представит свою постановку на сцене Малого театра в Москве. Спектакль «Шутники» (12+) столичный зритель увидит в рамках фестиваля «Островский в Доме Островского», который посвящен 200-летию со дня рождения драматурга. Об этом URA.RU рассказали в пермском театре.
«В Коми-Пермяцком театре всегда с большим уважением относились к Александру Николаевичу Островскому, великому русскому драматургу. Сыграть спектакль в юбилей великого драматурга, да еще и на сцене всемирно известного театра — для нас это большая честь!» — говорит директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин.
Малый театр в России называют Домом Островского. Драматург специально писал пьесы для него. Еще при жизни писателя на сцене Малого было поставлено 48 его пьес.
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