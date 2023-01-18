18 января 2023

Природоохранная прокуратура ХМАО нашла нарушения при строительстве второго моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Природоохранная прокуратура провела проверку строителей второго моста через Обь Фото:

В ХМАО природоохранная прокуратура проверила работу генерального подрядчика строительства второго моста через Обь — «Мостостроя -11» и обнаружила нарушения законодательства. Об этом свидетельствуют результаты проведенной проверки, которые предоставил редакции URA.RU «Общероссийский Народный Фронт».

«Вопреки требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности АО „Мостострой-11“ выявлены нарушения при складировании отходов корчевания пней и сучков, ветвей, вершинок от лесоразработок на неподготовленных и необорудованных для этих целей земельных участках. В нарушение проектных решений Обществом допущено складирование грунта вне предусмотренных производственных площадок», — говорится в официальном документе.

По результатам проведенной проверки прокуратура направила представление в адрес руководства «Мостостроя -11». Мэрии Сургута предписано принять меры по ликвидации захламления в месте строительства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Природоохранную прокуратуру ХМАО. Официальные представители пообещали дать дополнительную информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку организации размещения отходов при строительстве второго моста через Обь. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания «Мострострой-11».

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В ХМАО природоохранная прокуратура проверила работу генерального подрядчика строительства второго моста через Обь — «Мостостроя -11» и обнаружила нарушения законодательства. Об этом свидетельствуют результаты проведенной проверки, которые предоставил редакции URA.RU «Общероссийский Народный Фронт». «Вопреки требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности АО „Мостострой-11“ выявлены нарушения при складировании отходов корчевания пней и сучков, ветвей, вершинок от лесоразработок на неподготовленных и необорудованных для этих целей земельных участках. В нарушение проектных решений Обществом допущено складирование грунта вне предусмотренных производственных площадок», — говорится в официальном документе. По результатам проведенной проверки прокуратура направила представление в адрес руководства «Мостостроя -11». Мэрии Сургута предписано принять меры по ликвидации захламления в месте строительства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Природоохранную прокуратуру ХМАО. Официальные представители пообещали дать дополнительную информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало о том, что Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку организации размещения отходов при строительстве второго моста через Обь. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания «Мострострой-11».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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