Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку строителей второго моста через Обь

Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку организации размещения строительных отходов компании «Мострострой-11», которая является генеральным подрядчиком строительства второго моста через Обь. Эту информацию URA.RU подтвердил природоохранный прокурор Югры Олег Мавлютов.
«К нам поступило обращение „Общероссийского народного фронта“ с просьбой проверить строителей нового моста через Обь на предмет нарушения природоохранного законодательства в части размещения отходов на участках, не предназначенных для этого. Мы только начали проверку, направили запросы в инстанции, выясняем детали», — сообщил представитель пресс-службы природоохранной прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ОНФ обнаружил строительный мусор в водоохранной зоне реки Обь. Региональный штаб общественной организации направил обращения о выявленном нарушении проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург», генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру.
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