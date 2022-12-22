22 декабря 2022

Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку строителей второго моста через Обь

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Клипарты. Сургут , поезд, мост, железная дорога
Прокуратура проверяет строителей моста через Обь Фото:

Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку организации размещения строительных отходов компании «Мострострой-11», которая является генеральным подрядчиком строительства второго моста через Обь. Эту информацию URA.RU подтвердил природоохранный прокурор Югры Олег Мавлютов.

«К нам поступило обращение „Общероссийского народного фронта“ с просьбой проверить строителей нового моста через Обь на предмет нарушения природоохранного законодательства в части размещения отходов на участках, не предназначенных для этого. Мы только начали проверку, направили запросы в инстанции, выясняем детали», — сообщил представитель пресс-службы природоохранной прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ОНФ обнаружил строительный мусор в водоохранной зоне реки Обь. Региональный штаб общественной организации направил обращения о выявленном нарушении проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург», генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру.

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Природоохранная прокуратура ХМАО начала проверку организации размещения строительных отходов компании «Мострострой-11», которая является генеральным подрядчиком строительства второго моста через Обь. Эту информацию URA.RU подтвердил природоохранный прокурор Югры Олег Мавлютов. «К нам поступило обращение „Общероссийского народного фронта“ с просьбой проверить строителей нового моста через Обь на предмет нарушения природоохранного законодательства в части размещения отходов на участках, не предназначенных для этого. Мы только начали проверку, направили запросы в инстанции, выясняем детали», — сообщил представитель пресс-службы природоохранной прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что ОНФ обнаружил строительный мусор в водоохранной зоне реки Обь. Региональный штаб общественной организации направил обращения о выявленном нарушении проектировщику АО «Гипростроймост — Санкт-Петербург», генеральному подрядчику — компании «Мостострой-11» и в природоохранную прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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