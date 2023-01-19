Казахстанского депутата Абильдаева исключили из партии за поддержку спецоперации РФ

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Столица Казахстана Астана. Астана, сенат парламента, парламент казахстана
Депутата Азамата Абильдаева из Казахстана исключили из партии «Ак жол» из-за СВО, передали в персс-службе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Казахстане депутата парламента страны Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

«Депутат казахстанского мажалиса Азамат Абильдаев лишился своего места в демократической партии «Ак жол», — отметили в пресс-службе. Их заявление передает телеканал «Царьград». Сам Абильдаев в интервью «Радио Азаттык» заявлял, что поддерживает президента России и поддерживает спецоперацию на Украине. Депутат подчеркнул, что его политическая позиция противоречат убеждениям партии «Ак жол», и его исключили. В партии уточнили, что поддерживают целостность и независимость соседних государств.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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В Казахстане депутата парламента страны Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе партии. «Депутат казахстанского мажалиса Азамат Абильдаев лишился своего места в демократической партии «Ак жол», — отметили в пресс-службе. Их заявление передает телеканал «Царьград». Сам Абильдаев в интервью «Радио Азаттык» заявлял, что поддерживает президента России и поддерживает спецоперацию на Украине. Депутат подчеркнул, что его политическая позиция противоречат убеждениям партии «Ак жол», и его исключили. В партии уточнили, что поддерживают целостность и независимость соседних государств. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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