В главную дорожную компанию курганских властей ищут замдиректора

Замдиректора предлагают зарплату до 70 тыс. рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В госоорганизации «Курганавтодор» ищут сотрудников на восемь пустующих должностей. В том числе свободна вакансия замдиректора организации. Информация о вакансиях размещена в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Заместитель директора по строительству автомобильных дорог. Заработная плата: 60 000 — 70 000 руб.», — указано в посте, размещенном в группе. Кандидат должен иметь высшее образование и работать в дорожной отрасли не менее пяти лет.

Также представители организации ищут трех главных, а также ведущего специалистов, двух заведующих секторами и начальника отдела. Их зарплата варьируется от 35 до 55 тыс. рублей. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU сообщили, что количество сотрудников в «Курганавтодоре» не влияет на строительство и ремонт дорог.

«Строительно-монтажные работы на объектах выполняются подрядными организациями. Процесс выполнения дорожных работ не связан с укомплектованностью штата ГКУ „Курганавтодор“, которое является заказчиком только по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области», — объяснили в ведомстве.

Ранее источник, связанный со сферой дорожного строительства, сообщал URA.RU, что в регионе из-за нехватки кадров у «Курганавтодора» могут возникнуть проблемы со строительством и ремонтом дорог. Из областного бюджета в 2023 году на ремонт и строительство дорог планируют выделить 10,7 млрд рублей, что больше, чем в 2022 году.