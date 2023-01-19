В Центробанке высказались по поводу резкого ослабления рубля

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Доллары. Курган, банкомат, валюта, доллары, доллар
Перед новогодними праздниками доллар стремительно подорожал с 65 до 72 рублей Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

В Центробанке прокомментировали резкие колебания рубля за последний месяц, когда доллар сперва резко подорожал с 65 до 72 рублей, а после новогодних праздников опустился до 67-69 рублей. В пресс-службе ЦБ сообщили, что ослабление рубля было вызвано, в том числе, падением объемов валютной выручки экспортеров, но назвали причины колебаний курса временными.

«На валютном рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля под воздействием временных факторов», — сказано в комментарии регулятора к новому выпуску «Обзора рисков финансовых рынков». В самом документе уточняется, что среди этих факторов — снижение объемов валютной выручки экспортеров и увеличение спроса со стороны отдельных участников торгов. «При этом, несмотря на повышенную волатильность, валютный рынок продолжал устойчиво функционировать», — подчеркнули в ЦБ.

В Банке России также отметили, что в последние дни декабря у коммерческих банков вырос спрос на валютные сделки с ЦБ для регулирования открытых валютных позиций. Речь идет об операциях по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день. 17 января регулятор объявил, что этот инструмент для банков станет постоянно действующим.

«Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

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В Центробанке прокомментировали резкие колебания рубля за последний месяц, когда доллар сперва резко подорожал с 65 до 72 рублей, а после новогодних праздников опустился до 67-69 рублей. В пресс-службе ЦБ сообщили, что ослабление рубля было вызвано, в том числе, падением объемов валютной выручки экспортеров, но назвали причины колебаний курса временными. «На валютном рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля под воздействием временных факторов», — сказано в комментарии регулятора к новому выпуску «Обзора рисков финансовых рынков». В самом документе уточняется, что среди этих факторов — снижение объемов валютной выручки экспортеров и увеличение спроса со стороны отдельных участников торгов. «При этом, несмотря на повышенную волатильность, валютный рынок продолжал устойчиво функционировать», — подчеркнули в ЦБ. В Банке России также отметили, что в последние дни декабря у коммерческих банков вырос спрос на валютные сделки с ЦБ для регулирования открытых валютных позиций. Речь идет об операциях по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день. 17 января регулятор объявил, что этот инструмент для банков станет постоянно действующим. «Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
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