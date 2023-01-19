Зеленский осудил Шольца из-за поставок танков Украине

19 января 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал Запад «не колебаться» с поставками Киеву оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. По его словам, Западу нужно быть решительнее. «Есть такие моменты, когда не надо колебаться или когда не надо с кем-то сравниваться. Когда ты говоришь, что я дам танки, если еще кто-нибудь другой тоже даст танки; я помогу, когда кто-то в Европе тоже поможет», — сказал Владимир Зеленский, намекая на отговорки немецкого канцлера Олафа Шольца. Свое заявление он сделал на «Украинском завтраке» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что такая стратегия со стороны партнеров Киева неверная. После того как Россия начала спецоперацию страны НАТО начали активно поставлять Киеву денежные средства и вооружение. Не так давно начались разговоры об отправке Германией танков Leopard. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставят на Украину технику, если США предоставят Киеву свои танки Abrams, сообщает Life. Тем не менее в Пентагоне заявили, что для поставки Abrams на украинскую территорию время еще не пришло, пишет RT. Позже стало известно, что Зеленский потребовал у лидеров стран ЕС прислать еще больше систем ПВО, танков и другого вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. По его словам, Западу нужно быть решительнее. «Есть такие моменты, когда не надо колебаться или когда не надо с кем-то сравниваться. Когда ты говоришь, что я дам танки, если еще кто-нибудь другой тоже даст танки; я помогу, когда кто-то в Европе тоже поможет», — сказал Владимир Зеленский, намекая на отговорки немецкого канцлера Олафа Шольца. Свое заявление он сделал на «Украинском завтраке» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что такая стратегия со стороны партнеров Киева неверная. После того как Россия начала спецоперацию страны НАТО начали активно поставлять Киеву денежные средства и вооружение. Не так давно начались разговоры об отправке Германией танков Leopard. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставят на Украину технику, если США предоставят Киеву свои танки Abrams, сообщает Life. Тем не менее в Пентагоне заявили, что для поставки Abrams на украинскую территорию время еще не пришло, пишет RT. Позже стало известно, что Зеленский потребовал у лидеров стран ЕС прислать еще больше систем ПВО, танков и другого вооружения.