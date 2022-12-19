The Independent: Зеленский попросил у Европы еще больше танков и ракетных установок

Президент Украины Владимир Зеленский попросил европейских лидеров прислать еще больше систем противовоздушной обороны РФ, танков и другого вооружения. С таким обращением он выступил по видеосвязи на заседании Объединенного экспедиционного корпуса в Латвии.
«Могу ли я попросить вас увеличить возможность поставок систем ПВО <…> артиллерии, танков в нашу страну. <…> Прошу вас также помочь ускорить принятие соответствующих решений нашими партнерами», — попросил Зеленский. Его слова приводит британская газета The Independent.
Ранее в Великобритании распорядился провести аудит военной помощи Украине с целью понимания того, как Киев ею распределяется. Также сообщалось, что первая партия британской бронетехники FV103 «Spartan» для Украины отправится в район Бахмута и Авдеевки.
Украина стала просить средства ПВО после того, как Россия начала ударять по инфраструктуре страны. Это произошло после украинского теракта на Крымском мосту. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву в виде финансов и вооружения.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил европейских лидеров прислать еще больше систем противовоздушной обороны РФ, танков и другого вооружения. С таким обращением он выступил по видеосвязи на заседании Объединенного экспедиционного корпуса в Латвии. «Могу ли я попросить вас увеличить возможность поставок систем ПВО <…> артиллерии, танков в нашу страну. <…> Прошу вас также помочь ускорить принятие соответствующих решений нашими партнерами», — попросил Зеленский. Его слова приводит британская газета The Independent. Ранее в Великобритании распорядился провести аудит военной помощи Украине с целью понимания того, как Киев ею распределяется. Также сообщалось, что первая партия британской бронетехники FV103 «Spartan» для Украины отправится в район Бахмута и Авдеевки. Украина стала просить средства ПВО после того, как Россия начала ударять по инфраструктуре страны. Это произошло после украинского теракта на Крымском мосту. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву в виде финансов и вооружения.