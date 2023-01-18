Годовая премия равнялась месячной оплате труда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники ЯНАО не получат годовую премию, которую в народе называют 13-й зарплатой. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Просто премий по итогам года теперь нет. Каждое ведомство отчитывается по результатам работы за год с цифрами, и только отличившиеся получают премию», — сообщил инсайдер.

Собеседник агентства отметил, что глава Ямала уже второй год не выплачивает госслужащим 13-ю зарплату и возвращать ее в ближайшее время не собирается. «Видимо губернатор решил, что таким образом будет больше стимулировать чиновников работать на качество», — добавил источник.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО будут депремировать чиновников, ответственных за дорожное хозяйство. Штрафы ждут тех госслужащих, которые будут несвоевременно сдавать отчеты или прописывать в них недостоверную информацию.