Зеленский: нехватка патронов и вооружения сильно повлияла на ВСУ

Зеленский: нехватка боеприпасов сказалась на силе и стойкости ВСУ

19 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Украина не может полноценно вести борьбу с РФ из-за нехватки вооружения, отметил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дефицит снарядов серьезно сказался на эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и нехватка вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. «Мы много говорили о нехватке специального оружия, которое очень конкретно повлияло на силу и стойкость нашего народа. <…> Лидеры государств [которые присутствуют на встрече] не знают, что означает дефицит снарядов. <…> Мы не можем вести борьбу просто с мотивацией и моральным духом», — отметил Владимир Зеленский в ходе встречи. Зеленский заявил, что ВСУ в настоящий момент имеют при себе только патроны 155 и 152 калибра. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уверял президент РФ Владимир Путин, целью военной операции является защита мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.

Дефицит снарядов серьезно сказался на эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и нехватка вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. «Мы много говорили о нехватке специального оружия, которое очень конкретно повлияло на силу и стойкость нашего народа. <…> Лидеры государств [которые присутствуют на встрече] не знают, что означает дефицит снарядов. <…> Мы не можем вести борьбу просто с мотивацией и моральным духом», — отметил Владимир Зеленский в ходе встречи. Зеленский заявил, что ВСУ в настоящий момент имеют при себе только патроны 155 и 152 калибра. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уверял президент РФ Владимир Путин, целью военной операции является защита мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.