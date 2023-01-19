Зеленский: нехватка патронов и вооружения сильно повлияла на ВСУ

Зеленский: нехватка боеприпасов сказалась на силе и стойкости ВСУ
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украина не может полноценно вести борьбу с РФ из-за нехватки вооружения, отметил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дефицит снарядов серьезно сказался на эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и нехватка вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.

«Мы много говорили о нехватке специального оружия, которое очень конкретно повлияло на силу и стойкость нашего народа. <…> Лидеры государств [которые присутствуют на встрече] не знают, что означает дефицит снарядов. <…> Мы не можем вести борьбу просто с мотивацией и моральным духом», — отметил Владимир Зеленский в ходе встречи. Зеленский заявил, что ВСУ в настоящий момент имеют при себе только патроны 155 и 152 калибра.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уверял президент РФ Владимир Путин, целью военной операции является защита мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.

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Дефицит снарядов серьезно сказался на эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и нехватка вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. «Мы много говорили о нехватке специального оружия, которое очень конкретно повлияло на силу и стойкость нашего народа. <…> Лидеры государств [которые присутствуют на встрече] не знают, что означает дефицит снарядов. <…> Мы не можем вести борьбу просто с мотивацией и моральным духом», — отметил Владимир Зеленский в ходе встречи. Зеленский заявил, что ВСУ в настоящий момент имеют при себе только патроны 155 и 152 калибра. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как уверял президент РФ Владимир Путин, целью военной операции является защита мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно оказывают поддержку Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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