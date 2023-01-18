Актеры тюменского театра не уйдут вовремя в отпуск из-за наплыва туристов

Актеры драмтеатра завершат театральный сезон в начале августа

Актеры оставят сцену театра после празднования Дня города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Актеры Тюменского Большого драматического театра изменят свой ежегодный график отпусков из-за ожидаемого наплыва туристов. Об этом в рамках пресс-завтрака с журналистами рассказал директор театра Сергей Осинцев.

«В этом году мы решили поддержать туристическую отрасль региона и уходим в отпуск после Дня города — 30 июля. Летом театр будет работать. Наш регион огромный и мы не хотели, чтобы когда к нам приедут гости из других городов, драматический театр был закрыт. Поэтому в этом году мы перенесли свой отпуск на август. Артисты спокойно отдохнут в бархатный сезон и с новыми силами выйдут на сцену в новом театральном сезоне», — рассказал директор драмтеатра Сергей Осинцев.

Новый сезон в театре — юбилейный. Его руководитель Сергей Осинцев во время встречи с журналистами анонсировал несколько премьерных постановок, а также повторы уже полюбившихся тюменскому зрителю спектаклей. Встреча глав крупнейших культурных площадок региона прошла в рамках пресс-завтрака, организованного Тюменским концертно-театральным объединением.