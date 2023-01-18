В Курганской области потеплеет с -11 градусов до нуля. Прогноз погоды опубликован на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды по Курганской области. Днем 21 января составит 0,-5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый», — указано на сайте курганского ЦГМС. В воскресенье, 22 января, днем будет такая же температура воздуха.
По данным синоптиков, днем 20 января столбики термометров покажут -4, -9 градусов. Ночью ожидается -12,-17 градусов. При прояснении может похолодать до -22 градусов. Сейчас в регионе — 11 градусов, указано на сайте ЦГМС.
Ранее URA.RU писало, что на этой неделе в Курган пришло потепление. Температура воздуха днем составляет от -5 до -8 градусов. После новогодних праздников в Кургане стояли 30-градусные морозы. Из-за этого школьникам продлили зимние каникулы на два дня, а потом перевели их на дистанционное обучение.
В выходные в Курганской области резко потеплеет
Скриншот с сайта курганского гидрометцентра
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В Курганской области потеплеет с -11 градусов до нуля. Прогноз погоды опубликован на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. Днем 21 января составит 0,-5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый», — указано на сайте курганского ЦГМС. В воскресенье, 22 января, днем будет такая же температура воздуха. По данным синоптиков, днем 20 января столбики термометров покажут -4, -9 градусов. Ночью ожидается -12,-17 градусов. При прояснении может похолодать до -22 градусов. Сейчас в регионе — 11 градусов, указано на сайте ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что на этой неделе в Курган пришло потепление. Температура воздуха днем составляет от -5 до -8 градусов. После новогодних праздников в Кургане стояли 30-градусные морозы. Из-за этого школьникам продлили зимние каникулы на два дня, а потом перевели их на дистанционное обучение.