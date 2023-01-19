Польша не будет считаться с Германией в вопросах поставок танков Киеву

Польша намерена поступить так, как считает нужным, если в ближайшее время не получит разрешение от ФРГ на поставки танков Leopard для Украины. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы это согласие [на поставки от Германии] либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно», — сказал Матеуш Моравецкий телеканалу Polsat. По его словам, сейчас очень важно, чтобы немцы как можно быстрее предложили Киеву свое современное вооружение.
Ранее польский президент Анжей Дуда анонсировал поставки на Украину танков Leopard. Однако представитель кабмина Германии Кристиане Хофман заявил, что отправка Польшей танков была бы противозаконной. По его мнению, такой шаг необходимо согласовать с немецким правительством, пишет RT.
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Польша намерена поступить так, как считает нужным, если в ближайшее время не получит разрешение от ФРГ на поставки танков Leopard для Украины. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Мы это согласие [на поставки от Германии] либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно», — сказал Матеуш Моравецкий телеканалу Polsat. По его словам, сейчас очень важно, чтобы немцы как можно быстрее предложили Киеву свое современное вооружение. Ранее польский президент Анжей Дуда анонсировал поставки на Украину танков Leopard. Однако представитель кабмина Германии Кристиане Хофман заявил, что отправка Польшей танков была бы противозаконной. По его мнению, такой шаг необходимо согласовать с немецким правительством, пишет RT.