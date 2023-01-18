Пермский депутат сравнил работу статусного чиновника с КВН

Пермский депутат потребовал отставки статусного чиновника

19 января 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Руководство пермского фонда капремонта объявили в бездействии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк («Справедливая Россия») после общения на заседании парламента с главой госжилинспекции Александром Евсюковым заявил, что ощущает себя как на КВН. Ответы на свои вопросы Лисняк посчитал смешными, а смешного в работе инспекции мало. И потребовал, чтобы Евсюков сложил полномочия. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «От таких неубедительных, протокольных и даже смешных ответов у меня ощущение, что мы на КВН, Александр Васильевич (имя и отчество Евсюкова совпадает с именем ведущего КВН Александров Васильевичем Масляковым — ред.). А смешного мало. У вас что в контроле за деятельностью управляющих компаний сущий бардак и беззаконие, что в надзоре в сфере капремонта. Или усиливайте работу, или пора в отставку», — отметил Лисняк. Он заявил, что ему известно о случаях, когда ИГЖН меняла управляющую компанию в доме по заявлению умершего пять лет назад пермяка. По его мнению, инспекция уклоняется от своих обязанностей по проверке работы фонда капремонта. А там «такое бездействие, что полпредство вынуждено вмешиваться». А ИГЖН выйти на проверку фонда вынудила прокуратура, рассказал Лисняк. И «валится даже архиважная программа по ремонту фасадов к 300-летию Перми». Евсюков ответил ему, что прокуратура потребовала проверить не исполнение программы капремонта, а финансовую устойчивость фонда. А по программе ИГЖН провела проверки в конце 2022 года и выдала предписания. Спикер заксобрания Валерий Сухих после эмоционального выступления Лисняка сделал ему замечание, что в парламенте запрещено переходить на личности. «Кто как обзывается, тот так и называется», — напомнил детскую дразнилку Валерий Сухих. Ранее URA.RU сообщало, что исполнение программы капремонта в 2021 году составило 1%. А депутаты запутались в противоречивых цифрах после доклада чиновников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк («Справедливая Россия») после общения на заседании парламента с главой госжилинспекции Александром Евсюковым заявил, что ощущает себя как на КВН. Ответы на свои вопросы Лисняк посчитал смешными, а смешного в работе инспекции мало. И потребовал, чтобы Евсюков сложил полномочия. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «От таких неубедительных, протокольных и даже смешных ответов у меня ощущение, что мы на КВН, Александр Васильевич (имя и отчество Евсюкова совпадает с именем ведущего КВН Александров Васильевичем Масляковым — ред.). А смешного мало. У вас что в контроле за деятельностью управляющих компаний сущий бардак и беззаконие, что в надзоре в сфере капремонта. Или усиливайте работу, или пора в отставку», — отметил Лисняк. Он заявил, что ему известно о случаях, когда ИГЖН меняла управляющую компанию в доме по заявлению умершего пять лет назад пермяка. По его мнению, инспекция уклоняется от своих обязанностей по проверке работы фонда капремонта. А там «такое бездействие, что полпредство вынуждено вмешиваться». А ИГЖН выйти на проверку фонда вынудила прокуратура, рассказал Лисняк. И «валится даже архиважная программа по ремонту фасадов к 300-летию Перми». Евсюков ответил ему, что прокуратура потребовала проверить не исполнение программы капремонта, а финансовую устойчивость фонда. А по программе ИГЖН провела проверки в конце 2022 года и выдала предписания. Спикер заксобрания Валерий Сухих после эмоционального выступления Лисняка сделал ему замечание, что в парламенте запрещено переходить на личности. «Кто как обзывается, тот так и называется», — напомнил детскую дразнилку Валерий Сухих. Ранее URA.RU сообщало, что исполнение программы капремонта в 2021 году составило 1%. А депутаты запутались в противоречивых цифрах после доклада чиновников.