Полпред в ПФО указал Махонину на хищения при капремонте

Полпредство подозревает подрядчиков фонда капремонта в хищениях и отступлениях от проекта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил в адрес губернатора Дмитрия Махонина документ, где указал на некачественную работу фонда капремонта. В распоряжении URA.RU есть запрос в адрес и. о. директора фонда Владимира Хлебникова за подписью замминистра ЖКХ региона Натальи Князевой, где говорится о наличии такого обращения. В полпредстве обращают внимание на некачественные работы и хищения со стороны подрядчиков.

«В адрес губернатора Пермского края поступила информация полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе о результатах устранения недостатков в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выявленных по итогам работы аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, проведенного в 2020—2021 годах», — отмечается в запросе Князевой.

В аппарате полпреда обратили внимание на плохое качество проводимых работ, на что указывают многочисленные жалобы со стороны собственников. «Из представленной информации (с учетом нарушений, выявленных надзорными органами) следует, что в Пермском крае [имеет место] некачественное проведение работ по капитальному ремонту, в том числе с отступлением от проектной документации. Хищение подрядными организациями средств, предназначенных для проведения капитального ремонта. Ненадлежащее исполнение функций при организации региональным оператором капитального ремонта», — говорится в документе.

Полпредство указывает на то, что в Прикамье в 2021 году не выполнены работы по капремонту в 3252 домах, из них 2522 дома вносят платежи на счет регоператора. Также в регионе сложилась высокая задолженность по платежам в фонд, в том числе по помещениям, владельцами которых являются органы власти. В 2021 году она составляла 67 млн рублей.

В Нижнем Новгороде также обратили внимание на то, что пермский фонд капремонта плохо расходует средства, собранные с жителей. Прикамье по этому показателю лидирует в ПФО. Остаток средств составляет 5,1 млрд рублей. В пресс-службе минЖКХ не смогли оперативно прокомментировать информацию. URA.RU направило запрос в фонд капремонта, на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что по итогам 2021 года фонд капремонта провалил исполнение программы. Депутаты ЗС уличили чиновников в искажении информации, а УФАС — в нарушении закона.