Пермских чиновников поймали на манипуляциях цифрами

Данные о количестве отремонтированных в прошлом году домов не бьются между собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатов заксобрания Пермского края смутил отчет чиновников о выполнении программы капремонта в 2021 году. Цифры не бьются друг с другом и противоречат той информации, которую эти же чиновники предоставляли раньше. На это министерству ЖКХ и благоустройства указали сразу несколько депутатов на заседании постоянно действующей рабочей группе по ЖКХ 31 мая, передает корреспондент URA.RU.

«Хочу отметить низкое качество подготовки цифр. Сами авторы не могу разобраться, информация очень сумбурна», — заявил депутат Илья Лисняк. Он напомнил, что на аналогичном заседании комиссии в марте чиновники говорили про шесть отремонтированных в 2021 году домах, сейчас их стало уже 30.

У депутата Ильи Шулькина не сошлись расходы на капремонт в 2021 году и в 2022. В прошлом году отремонтировали 421 дом за 1,3 млрд рублей. В этом году власти говорят об уже 4 млрд рублей на сопоставимое число домов, 450. «У вас получается 8 млн рублей на один вид работ в 2022 году, — согласился председатель комитета по инфраструктуре ЗС Антон Удальев. — Это, как правило, на большой серьезный красивый фасад. Но из 675 видов работ, которые вы планируете провести, это же не все фасады».

Шулькин привел еще несколько цифр, которые чиновники называли ранее. В сюжете на одном из пермских телеканалов они говорили о 251 доме, отремонтированном в 2021 году. А в отчетах фонда капремонта в прокуратуру фигурирует 130 домов.

Министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин пояснил, что в прошлом году фонд закрывал долги прошлых лет и ремонтировал дома из планов на 2018—2020 годы. И по факту в 2021 году было отремонтировано 30 домов.

Фонд капремонта уже во второй раз удивляет депутатов противоречивыми отчетами. Ранее URA.RU сообщало, что исполнение программы капремонта в 2021 году составило 1%.

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