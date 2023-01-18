Пермские врачи из-за зарплат судятся с краевым военкоматом

19 января 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

По мнению медиков, военкомат должен им деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская краевая больница требует с регионального военкомата девять миллионов рублей за осмотры срочников, проведенные в период с 2017 по 2020 годы. В судебном споре медучреждение дошло до Верховного суда РФ. Соответствующие документы размещены в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Взыскать с ФКУ „Военный комиссариат Пермского края“ 9,3 млн рублей и судебные расходы в сумме 69 тысяч рублей», — решил региональный Арбитражный суд. Такую позицию поддержал семнадцатый арбитражный апелляционный суд, куда представители военкомата направили жалобу, не желая платить деньги больнице. Но третья судебная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. С пересмотром дела не согласилась пермская краевая больница и направила кассационную жалобу в Верховный суд РФ, чтобы он поставил точку в истории с выплатами, которые не были произведены врачам за осмотры призывников в течение трех лет.

Пермская краевая больница требует с регионального военкомата девять миллионов рублей за осмотры срочников, проведенные в период с 2017 по 2020 годы. В судебном споре медучреждение дошло до Верховного суда РФ. Соответствующие документы размещены в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Взыскать с ФКУ „Военный комиссариат Пермского края“ 9,3 млн рублей и судебные расходы в сумме 69 тысяч рублей», — решил региональный Арбитражный суд. Такую позицию поддержал семнадцатый арбитражный апелляционный суд, куда представители военкомата направили жалобу, не желая платить деньги больнице. Но третья судебная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. С пересмотром дела не согласилась пермская краевая больница и направила кассационную жалобу в Верховный суд РФ, чтобы он поставил точку в истории с выплатами, которые не были произведены врачам за осмотры призывников в течение трех лет.